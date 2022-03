Netflix stoppa la condivisione degli account: si pagherà per dare la password agli amici

Netflix continua la sua lotta alla condivisione illecita degli account. Il regolamento del colosso dello streaming, che a fine 2021 contava 221 milioni di abbonati nel mondo, non permette infatti di distribuire la propria password «al di fuori del proprio nucleo familiare». Ecco perché, in tre Paesi del Sud America, lo streamer ha in programma di applicare una tariffa aggiuntiva a tutti coloro che condividono le credenziali con gli amici. Per il momento si tratta di un test, i cui risultati verranno analizzati prima di pensare a un impiego su larga scala.

Netflix, come funziona il nuovo test contro la condivisione degli account

Per il momento, la nuova policy coinvolgerà tre aree del Sud America, ossia Cile, Perù e Costa Rica. Qui gli abbonati ai servizi standard e premium di Netflix potranno aggiungere, se lo vorranno, un massimo di due “sotto-account” per consentire l’accesso ai non conviventi. Ciascuno dei due user esterni avrà dunque il proprio profilo e i relativi consigli di visione, ma soprattutto nome identificativo e password personali. Variety, che ha dato per primo la notizia, ha elencato i vari prezzi per il servizio, che si oscillano fra il 10 e il 20 per cento dell’abbonamento mensile.

Ad esempio, in Cile sarà richiesto un surplus di 2380 pesos (circa 2,6 euro) a fronte di un costo di 10700 pesos (12 euro) per l’abbonamento premium. In Costa Rica condividere l’account costerà 2,99 dollari in più rispetto ai 15,99 di base, mentre in Perù bisognerà aggiungere 7,9 sol (poco meno di 2 euro) ai 44,9 dell’abbonamento premium. Nei tre Paesi in questione, Netflix informerà gli abbonati delle nuove opzioni nell’arco delle prossime settimane. Qualora un account risultasse attivo in più aree, il proprietario riceverà un avviso di verifica e conferma prima di apportare il sovrapprezzo.

L’obiettivo è contrastare la «confusione» e ottimizzare gli introiti

«Abbiamo sempre facilitato la condivisione dell’account Netflix fra conviventi con funzionalità aggiuntive e profili separati», ha detto Chengyi Long, direttore dell’innovazione dell’azienda, in una nota sul blog. «Nonostante la grande popolarità, c’è stata una gran confusione su quando e come condividere Netflix». Ciò che Long definisce confusione è in realtà un modo gentile per parlare di meno introiti, necessari al colosso di Reed Hastings per finanziare film e serie tv esclusivi. Il surplus è per ora solo un test e non si sa se verrà allargato ad altri mercati. «Lavoreremo per capire pro e contro della mossa prima di apportare modifiche in qualsiasi altra parte del mondo», ha concluso Long.