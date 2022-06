Netflix, tutte le serie tv annunciate alla Geeked Week 2022

Settimana d’oro per gli amanti di Netflix. Il colosso dello streaming americano sta infatti presentando i nuovi progetti nella Geeked Week, rassegna annuale su film, serie tv e giochi in arrivo sulla piattaforma. Fino al 10 giugno, infatti, numerosi panel virtuali mostreranno giorno dopo giorno teaser trailer, anteprime, interviste con il cast e annunci a sorpresa di oltre 60 progetti Netflix per i prossimi mesi. Ieri è stato il turno delle serie tv, con succose novità per The Sandman, Resident Evil e Mercoledì, spinoff de La Famiglia Addams. Spazio anche per One Piece, l’adattamento live action del celebre anime giapponese. Oggi toccherà invece ai film, mentre domani sarà il turno dell’animazione. Giovedì 9 giugno giornata dedicata a Stranger Things, online con la quarta e ultima stagione, prima di chiudere venerdì 10 con i giochi. Ecco però le migliori serie tv che sono state annunciate nella giornata di ieri.

Da Resident Evil a One Piece, le migliori serie tv della Netflix Geeked Week 2022

1. Mercoledì, su Netflix l’esordio sul piccolo schermo di Tim Burton

Otto episodi per un giallo con toni investigativi ma soprattutto elementi soprannaturali. La Netflix Geeked Week 2022 ha mostrato il primo teaser di Mercoledì, spinoff de La Famiglia Addams diretto da Tim Burton. Si tratterà del primo lavoro seriale del cineasta hollywoodiano e vedrà nel cast, oltre a Jenna Ortega nei panni della protagonista, anche Catherine Zeta-Jones in quelli di Morticia. Ancora ignota la data di uscita.

2. The Midnight Club, la nuova serie del regista di Hill House

Mike Flanagan, già dietro la macchina da presa di Hill House, torna su Netflix con The Midnight Club. Basata sul romanzo omonimo di Christopher Pike del 1994, racconta la storia di alcuni teenager ricoverati in una struttura per malati terminali che si incontrano a mezzanotte per raccontarsi storie lugubri e terrificanti. Tra loro vige un patto: chi morirà per primo contatterà gli altri dall’aldilà. Nel cast anche Heather Langenkamp, celebre protagonista di Nightmare. La serie uscirà il prossimo 7 ottobre.

3. One Piece, Cappello di paglia arriva in chiave live action

Si sa ancora poco, ma l’hype è già alle stelle dal giorno dell’annuncio. Netflix ha in programma, anche se non vi è data di uscita ufficiale, una serie live action su One Piece, il celebre anime giapponese che racconta le vicende piratesche di Rubber alias Cappello di paglia. La prima stagione della serie si comporrà di 10 episodi e vanterà anche la collaborazione di Eichiro Oda, storico fumettista e creatore del manga originale.

4. Resident Evil, un nuovo sguardo alla serie Netflix sul cult horror

La Netflix Geeked Week 2022 ha consentito di dare anche un nuovo sguardo a Resident Evil, serie tv che il colosso di Reed Hastings ha in programma per il 14 luglio. La storia porterà sullo schermo una nuova versione del videogioco Capcom e racconterà le vicende di Billie e Jade, figlie di una vecchia conoscenza di Albert Wesker. Le giovani, che sembrano vivere un mondo che sembra aver superato gli orrori di Raccoon City, si muoveranno in due linee temporali diverse. Metà serie si svolgerà nel 2022, metà nel lontano 2036.

5. The Sandman, ad agosto l’adattamento del fumetto di Neil Gaiman

Finalmente una data di uscita. Se ne parlava già da tempo, ma The Sandman, adattamento seriale dell’omonimo fumetto di Neil Gaiman, aveva a lungo tenuto i fan sulle spine. La Geeked Week ha rivelato non solo il giorno di arrivo della serie, il 5 agosto, ma anche il primo trailer ufficiale. La trama seguirà Sogno, un’entità che governa il regno che i mortali visitano durante la notte, nel tentativo di riparare a vecchi errori. Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, anche Gwendoline Christie di Game of Thrones, David Thewlis di Harry Potter e Mark Hamill di Star Wars.

6. Cabinet of Curiosities, il nuovo progetto di Guillermo del Toro

Durante la Geeked Week 2022, Netflix ha diffuso online anche il primo teaser di Cabinet of Curiosities, nuova serie antologica horror di Guillermo del Toro. Ogni puntata vedrà protagonisti un gruppo di attori e un regista diverso che si avvicenderanno in racconti gotici, grotteschi e inquietanti. Ignota narrazione e data di uscita, ma sono disponibili i nomi del cast. Fra questi anche Rupert Grint, il Ron Weasley di Harry Potter, scelto da Del Toro in persona dopo la sua performance in Servant di Night Shyamalan.

7. 1899, la nuova serie Netflix dei creatori di Dark

Baran bo Odar e Jantje Friese, celebri per aver dato vita alla serie Dark, stanno per tornare. Su Netflix infatti approderà prossimamente 1899, serie che unirà mistero e orrore. La trama si focalizzerà su un gruppo di migranti londinesi che, in viaggio verso New York, si imbatte in un vascello alla deriva. Ciò che troveranno a bordo è destinato a cambiare per sempre le loro vite. Volto principale della serie sarà Emily Beecham, già vista in Cruella con Emma Stone nei panni della madre della protagonista.

8. Da Tenebre e Ossa 2 a The Umbrella Academy 3, i rinnovi annunciati da Netflix

La Netflix Geeked Week è stata anche luogo ideale per annunciare le nuove stagioni di serie già note al pubblico della piattaforma. Spazio infatti a trailer per The Umbrella Academy 3 (in arrivo il 22 giugno), Tenebre e Ossa 2, Manifest 4 e The Winx Saga 2. Non sono mancate le prime immagini di Warrior Nun 2, Locke and Key 3 (10 agosto) e Sweet Tooth 2.