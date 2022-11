Netflix con pubblicità: come funziona il nuovo piano base

Dal 3 novembre Netflix in Italia offre ai propri utenti un abbonamento in più, quello con pubblicità. Il suo arrivo però non comporta la scomparsa degli altri piani di abbonamento, come hanno pensato in molti. Si tratta di una nuova proposta, più economica e con le sue regole. Ecco come funziona.

Netflix con pubblicità: non scompaiono gli altri piani

Netflix in Italia propone un nuovo piano di abbonamento, così detto “Base con pubblicità”. È disponibile a partire dalle 17:00 del 3 novembre e si aggiunge ai tre, senza pubblicità, già esistenti: Base, Standard e Premium. L’accoglienza della novità non è stata calorosa, perché molti utenti hanno pensato che con l’arrivo del nuovo abbonamento gli altri piani sarebbero scomparsi. Non è così: gli altri piani non cesseranno di esistere.