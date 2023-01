Netflix cerca assistente di volo: offerta fino a 385 mila dollari l’anno

Candidature aperte per un posto di lavoro in Netflix. Nulla a che vedere però con produttori, showrunner o registi per serie tv e film. Il colosso dello streaming è alla ricerca di un assistente di volo per uno dei suoi jet privati. L’annuncio, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, cita la possibilità di entrare in un «equipaggio da sogno» per un aereo di medie dimensioni. Il candidato dovrà offrire flessibilità di orario di lavoro, disponibilità a lavorare a terra e in volo, capacità di giudizio indipendente e capacità di sollevare carichi da 13 chilogrammi. Ghiotto però lo stipendio, dato che sfiorerà i 385 mila dollari l’anno. Aspiranti steward e hostess possono presentare domanda tramite un modulo sul sito ufficiale oppure tramite LinkedIn.

Requisiti e stipendio per il lavoro da assistente di volo sui jet Netflix

Con i propri jet privati, aerei di media dimensione, Netflix intende «fornire l’esperienza di aviazione più eccezionale possibile e raggiungere il mondo in modo efficiente ed efficace per continuare a creare gioia». La sede operativa sarà a San José, in California, non distante dal quartier generale. Chi vorrà candidarsi dovrà «abbracciare la cultura di Netflix che punta a libertà e responsabilità» oltre a «mostrare giudizio indipendente e massime capacità di servizio per i clienti». Il nuovo lavoro come assistente di volo richiederà monitoraggio della sicurezza in cabina e intervento in casi di emergenza. Il candidato inoltre sarà addetto alle ispezioni pre-volo delle attrezzature di cabina passeggeri, cambusa e cabina di pilotaggio. Fra i requisiti anche flessibilità nell’orario di lavoro, disponibilità ai viaggi internazionali e per il servizio a terra e capacità di sollevare carichi pesanti. Per carico e scarico merci, si parla di pesi da circa 13 chilogrammi.

Come riporta il Bureau of Labor Statistics, lo stipendio medio per un assistente di volo negli States si aggira attorno ai 62 mila dollari l’anno. Tuttavia Netflix sembra non voler badare a spese. Non è presente la cifra reale dello stipendio, con solo riferimento alla fascia di mercato per posizioni simili fra 60 e 385 mila dollari. L’importo finale dipenderà da più fattori che comprenderanno background e competenze del candidato. Un portavoce della società ha però sottolineato alla Bbc come Netflix «non intenda però commentare ulteriori dettagli sul calcolo degli stipendi per i suoi dipendenti».

Nuovi dati sui profitti in arrivo il 19 gennaio

Intanto, domani 19 gennaio la società di Reed Hastings dovrebbe annunciare i suoi profitti per l’ultimo trimestre del 2022. Probabile un’ulteriore crescita negli utenti di Netflix, come già avvenuto fra gli scorsi luglio e settembre, quando si registrò un aumento di 2.4 milioni. Il boom di alcune recenti serie tv originali, tra cui Mercoledì, potrebbe aver fruttato ulteriori profitti come già successo in occasione dell’uscita di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer e Stranger Things 4. La loro uscita invertì, secondo la Bbc, la pericolosa tendenza avviata nella prima metà dell’anno, quando per la prima volta la società registrò un forte calo di abbonati. Per far fronte al problema, ci furono diversi tagli al personale, con circa 450 licenziamenti fra maggio e giugno. Fra le misure anche il nuovo piano di abbonamento con pubblicità più economico, disponibile in Italia al costo di 5.49 euro al mese.