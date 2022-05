Netflix, in arrivo il live streaming per talent show e spettacoli dal vivo

Netflix prepara il suo ingresso nel mondo del live streaming. Il colosso dell’intrattenimento online di Reed Hastings sarebbe infatti pronto per aggiungere un ulteriore tassello alla sua offerta. Come riporta Deadline, l’implemento delle nuove funzionalità sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma non mancano i primi dettagli. Spazio per i talent show e gli spettacoli di stand up comedy dal vivo, ma niente sport. Nonostante l’interesse per le competizioni agonistiche e le docuserie già disponibili, Netflix intende ancora aspettare. Intanto Apple Tv+ già trasmette in otto Paesi in diretta, ogni venerdì, due partite di baseball.

LEGGI ANCHE: Netflix, in arrivo un nuovo piano tariffario più economico ma con pubblicità

Tutti gli eventi che sbarcheranno su Netflix con il live streaming

Con il nuovo progetto del live streaming, Netflix intende permettere ai suoi utenti di votare in diretta all’interno di competizioni e talent show, tra cui il prossimo Dance 100, gara di ballo di Studio Lambert. È probabile che in questo modo debutti online anche il festival Netflix is a Joke, rassegna di commedie dal vivo che ha portato all’Hollywood Bowl di Los Angeles 300 comici tra cui Dave Chappelle, Pete Davidson e Larry David. L’idea iniziale era quella di rendere disponibili on demand solamente 12 show in esclusiva, ma in futuro è probabile che si proceda con la trasmissione in diretta sia pure con le opportune modifiche. Deadline riporta infatti che Netflix potrebbe andare in onda con qualche secondo di ritardo per permettere la censura di eventuali contenuti impertinenti o scabrosi.

Altre opzioni, tuttavia ancora in fase di sviluppo, includono eventi in diretta come il reality Selling Sunset, di recente tornato con una reunion del cast per la quinta stagione. Il progetto intende poi incentivare la creazione di serie prive di sceneggiatura, seguendo il modello di altri network statunitensi come Abc per American Idol e Dancing with the Stars, attualmente popolari su Disney+. Si potrebbe dunque arrivare alla trasmissione in diretta di spettacoli come The Circle e Love is Blind, reality già presenti sulla piattaforma.

Per gli eventi sportivi però bisogna attendere ancora

Inevitabile chiedersi fin dove Netflix possa spingersi nei prossimi anni, tra cui ovviamente lo sport. Deadline riporta però che, almeno per il momento, l’idea non rientra nei piani dell’azienda che tuttavia ha in passato dimostrato interesse per le competizioni. Importante infatti il successo della docuserie sulla Formula 1 F1 Drive to Survive, che racconta i retroscena del mondiale tra piloti, paddock e addetti alle corse. Intanto gli altri colossi dell’intrattenimento non restano a guardare. Apple ha infatti già iniziato con la trasmissione di due partite di baseball a settimana in otto Paesi (Italia esclusa) e sarebbe già pronta a sbarcare nell’Nfl. Secondo le fonti di Business Insider, a Cupertino starebbero pensando di avviare una partnership con il campionato di football americano per mandare in onda i match su Apple Tv+. Stesso discorso per Amazon che ha da poco acquistato i diritti per 21 match in esclusiva su Prime Video.