Stranger game

Film, serie tv e ora anche videogiochi. Il vasto universo di Netflix non conosce confini e si arricchisce di nuovi contenuti. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno scaricare, sui dispositivi mobile, cinque titoli con cui divertirsi come se fossero seduti di fronte a una console. Si tratta di Card Blast, Teeter Up, Shooting Hoops e di due capitoli ispirati alla popolare serie Stranger Things, 1984 e The Game.

Videogiochi Netflix disponibili su Android, per Apple occorre aspettare

Per poter giocare non sarà richiesto un costo aggiuntivo, ma solo il possesso di uno smartphone Android. Al momento infatti non è garantito il supporto al sistema iOS di Apple, ma la società ha confermato che sta lavorando per abilitarlo già nel corso dei prossimi mesi. Il motivo del ritardo è dovuto principalmente alla casa di Cupertino, restia nel concedere la possibilità a terzi di piazzare dei giochi sui propri store. Già nel 2020, infatti, Apple aveva bloccato il servizio streaming Game Pass di Microsoft sull’App Store, richiedendo che l’intero pacchetto di 100 giochi venisse prima smembrato in altrettanti singoli download.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮 Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way. It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

«È solo l’inizio di un lungo viaggio», ha detto in un comunicato la società. «Siamo entusiasti di offrire un’esperienza diversa da ciò che si trova oggi: giochi esclusivi senza pubblicità, senza pagamenti in-app e inclusi nell’abbonamento Netflix». I cinque titoli già disponibili sono caratterizzati da una grafica semplice e un gameplay basico, ma la società promette lavori più articolati ed esperienze più immersive in futuro. «Creeremo una libreria capace di soddisfare le richieste di tutti», ha detto alla Bbc Mike Verdu, capo di sviluppo di gioco della società e già collaboratore di Facebook ed Electronic Arts.

Da Stranger Things a Teeter Up, ecco i 5 videogiochi di Netflix

Per quanto riguarda i videogiochi, Stranger Things 1984 si presenta come un’avventura che per meccaniche e gameplay ricorda i primi The Legend of Zelda. Qui l’attenzione si concentra sull’esplorazione e sulla raccolta di nuovi oggetti per progredire nella storia. Il secondo gioco ispirato alla celebre serie tv, Stranger Things 3: The Game, propone invece dinamiche molto simili ai primi videogiochi 16-bit. Qui l’unico obiettivo è affrontare vari nemici per superare i livelli, con una visuale panoramica dall’alto che consente di guardarsi attorno con facilità.

Interessante anche la proposta di Teeter Up. In questo gioco l’utente dovrà infilare una palla in un buco tenendola in bilico su un bastone che dovrà essere spostato da destra verso sinistra e viceversa man mano che si progredisce nel livello. Shooting Hoops invece mette il gamer nei panni di un campione Nba chiedendo di fare canestro con una palla da basket e aumentando via via la difficoltà di esecuzione. Infine Card Blast immerge i giocatori nel mondo delle carte che ricordano da vicino il poker, con l’obiettivo di realizzare una mano vincente.