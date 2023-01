Netflix, K-Show in uscita nel 2023: film, serie tv e reality dalla Corea del Sud

Dopo l’incredibile successo di The Glory, Squid Game e Alice in Borderland, Netflix ha deciso di incrementare i contenuti provenienti dalla Corea Del Sud. Ecco dunque le novità che sono attese nel 2023.

Netflix incrementa i contenuti della Corea del Sud: le novità del 2023

Secondo un’indagine è emerso che più del 60% degli abbonati ha guardato i titoli in coreano, per questo nel 2023 sono attesi 34 titoli provenienti dal paese asiatico. Don Kang, Netflix VP Content per la Corea, ha affermato: «Nel corso dell’ultimo anno le serie e i film coreani sono stati regolarmente presenti nella nostra Top 10 globale in più di 90 paesi e tre delle serie Netflix più viste di sempre provengono dalla Corea. Quest’anno intendiamo spingerci ancora più in là con le storie che raccontiamo e il modo in cui le raccontiamo. Con questa selezione di titoli coreani, Netflix continuerà a essere la meta ideale per chi cerca storie avvincenti, diversificate e imperdibili».

I nuovi K-Show attesi sulla piattaforma streaming

Tra i principali titoli attesi su Netflix dalla Corea Del Sud troviamo Love to Hate You, disponibile a partire dal 10 febbraio 2023. La storia racconta le vicende di una donna che ha avuto pessime esperienze con gli uomini: riuscirà la protagonista a migliorare la sua situazione?

A marzo 2023 uscirà poi la seconda parte di The Glory, che narra la storia di una donna vittima di violenza che ha dedicato la sua intera vita per avere vendetta. A partire dalla seconda metà dell’anno usciranno Celebrity, Black Knight e Queenmaker. Alla fine dell’anno sarà invece la volta di Song of the Bandit, della seconda parte di D.P., della seconda stagione di Sweet Home e di altre serie. Inoltre, tra le grandi attese, troviamo anche vari realty come Zombieverse, Physical e Siren: Survive the Island.