La classifica delle serie più viste su Netflix ha un nuovo padrone. Hellbound, fanta-horror sudcoreana di Yeon Sang-ho (regista di Train to Busan), ha superato Squid Game per numero di visualizzazioni, almeno nelle prime 24 ore dal lancio. Lo riferisce un’analisi relativa al 20 novembre di Flix Patrol, che ha certificato la popolarità della serie tv in oltre 80 paesi a distanza di un giorno dalla sua uscita. Differente la tendenza in Italia, dove il progetto si è collocato soltanto al decimo posto.

Hellbound, di cosa parla la nuova serie record di Netflix

Hellbound, sbarcata online il 19 novembre scorso, si ispira a un omonimo webtoon (fumetto digitale) molto diffuso in Corea del Sud, da cui nel 2003 lo stesso Sang-ho aveva prodotto il cortometraggio animato The Hell. Presentata lo scorso settembre al Toronto International Film Festival (Tiff), vanta nel cast anche Yoo Ah-in, inserito nel 2018 dal New York Times fra i migliori attori dell’anno, primo coreano a ottenere tale riconoscimento.

Per quanto riguarda la trama, Hellbound ricorda molto vagamente l’horror The Ring. Se lì il presagio di morte giungeva tramite la cupa voce di Samara, qui il fato si presenta sotto le vesti di una creatura celestiale. Il malcapitato ne può ricevere visita in qualsiasi momento, venendo così a conoscenza che gli restano solo cinque giorni da vivere. La sua vita verrà, allo scadere del tempo, finirà in mano a demoni bestiali in grado di incenerire le vittime e spedirle all’inferno.

Mentre il detective Jyn Kyeong-hoon (Yang Ik-june) inizia le indagini sui decessi, all’apparenza inspiegabili, la popolazione è vittima del caos a causa dell’arrivo di Jeon Jin-Soo (Yoo Ah-in), membro del gruppo religioso The New Truth. L’uomo proclama infatti che ogni vittima è peccatrice e dunque meritevole della morte. In risposta alle sue parole, sorge così un altro gruppo estremista, Arrowhead, guidato dal folle Lee Dong-Wook (Kim Do-yoon) che avvia una vera e propria caccia alle streghe.

Netflix, i film e le serie tv più visti del momento

Sebbene Hellbound le abbia tolto la vetta, Squid Game rimane stabilmente al secondo posto della classifica mondiale (al quinto in Italia). La serie dei record, capace di totalizzare 142 milioni di visualizzazioni in 94 paesi e fruttare ben 900 milioni di dollari, avrà una seconda stagione. Gradino più basso del podio per Narcos: Mexico, tallonato a poca distanza da Cowboy Bebop. Per quanto riguarda l’Italia, in vetta alla classifica c’è Strappare lungo i bordi, la serie animata di Zerocalcare, seguita da Arcane, progetto ispirato al gioco League of Legends e appena rinnovato per una seconda stagione.

Nei film, a livello globale su Netflix domina Red Notice con Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Seguono Nei panni di una principessa: Inseguendo una stella con Vanessa Hudgens e Una spia e mezzo con Kevin Hart. Podio confermato anche in Italia, con l’avventura dei tre ladri nettamente davanti al resto della concorrenza.