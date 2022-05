Netflix fa pace con il Fisco: pagati quasi 56 milioni di tasse non versate

Stretta di mano e contenzioso alle spalle per Netflix e per il Fisco italiano. Con un pagamento di circa 55 milioni e 850mila euro, versati in un’unica soluzione, l’azienda di streaming a pagamento più famosa al mondo ha di fatto chiuso la vicenda relativa all’inchiesta della Procura di Milano per omessa dichiarazione dei redditi. In pratica il colosso californiano non aveva versato le tasse in Italia. Ma il caso si è aperto grazie all’attività sia della Procura sia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza in seguito a una scoperta quasi record. In Italia non risultava, all’epoca, un solo lavoratore né una società che facesse capo alla casa madre. Milioni di euro sono stati incassati senza versare tasse, almeno fino ad oggi.

La nota della Procura: «Organizzazione occulta priva di personale»

Anche nella nota firmata dal procuratore di Milano Marcello Viola si fa riferimento alla questione legata alla mancanza di dipendenti. Netflix ha versato «di euro 55.850.513 a titolo di imposte, sanzioni e interessi per definire ogni pendenza con il fisco italiano per il periodo dall’ottobre 2015 fino al 2019». Poi la contestazione da «primo caso al mondo», che differenzia l’indagine dalle precedente ai danni di Apple, Google e Facebook: quella di una stabile «organizzazione occulta di una società estera operante della digital economy completamente priva di personale e caratterizzata esclusivamente da una struttura tecnologica avanzata».

Dal gennaio 2022 anche una società italiana

Netflix chiude, quindi, il contenzioso con l’Italia. «Siamo soddisfatti di aver posto fine a questa vicenda, che ha riguardato gli anni fiscali 2015-2019», ha dichiarato un portavoce del colosso. «Abbiamo mantenuto un dialogo ed una collaborazione costanti con le autorità italiane e continuiamo a credere di aver agito nel pieno rispetto delle norme italiane e internazionali applicabili al caso di specie». Dal primo di gennaio di quest’anno, inoltre, è stata costituita una società «di diritto italiano che ha iniziato a stipulare i contratti e fatturare i corrispettivi provenienti dagli abbonamenti sottoscritti con gli utenti nazionali. Ciò determinerà la tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla vendita degli abbonamenti agli utenti residenti sul territorio nazionale».