Netflix, il film su Yara Gambirasio arriva il 5 novembre

Netflix ha diffuso sui propri canali social il trailer del film incentrato sull’omicidio della giovane ginnasta Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011, e sulle indagini che hanno portato all’arresto di Massimo Bossetti. La pellicola, diretta da Marco Tullio Giordana, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 5 novembre.

Yara, la trama del film

«Una risoluta PM si dedica completamente al caso di una tredicenne scomparsa e fa di tutto per arrivare alla verità. Basato su una storia vera. L’omicidio della 13enne Yara Gambirasio sconvolge la cittadina di Brembate di Sopra. Per assicurare il colpevole alla giustizia, il pubblico ministero Letizia Ruggeri ha solo un esile indizio: tracce di DNA che non servono a molto senza un database con cui metterle a confronto». Questa la sinossi del film diffusa da Netflix. Insieme al dolore della famiglia, Yara prova a raccontare tutto quello che è successo dopo la scomparsa dalle 13enne: le incessanti ricerche, il ritrovamento del corpo, le indagini “aggrappate” al Dna rilevato sugli indumenti intimi di Yara, che ha permesso di individuare “Ignoto 1”. Ovvero, il muratore incensurato Massimo Bossetti, il quale ancora oggi si dichiara innocente.



Yara, il cast e la regia

Un caso che ha sconvolto l’Italia intera, quello della morte di Yara Gambirasio. Il film ispirato a questa vicenda è stato affidato al pluripremiato regista Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù). Il cast vede Isabella Ragonese nel ruolo della pm Letizia Ruggieri e Alessio Boni in quello di un colonnello dei Carabinieri, mentre Thomas Trabacchi è un maresciallo suo sottoposto. A dare il volto ai genitori di Yara gli attori Sandra Toffolatti e Mario Pirrello, mentre la vittima è interpretata da Chiara Bono (già vista nella docufiction Rai Figli del destino). Nel ruolo di Massimo Bossetti c’è Roberto Zibetti.