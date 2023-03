Netflix, film e serie tv in uscita a marzo 2023

Netflix, il colosso dello streaming, ha annunciato i film e le serie tv in arrivo a marzo 2023 in Italia. Tante le uscite interessanti, sia trai contenuti Original che tra quelli caricati. I generi variano dell’animazione alla commedia, dai documentari alle serie tv.

I film e le serie tv su Netflix a marzo 2023

La nuova programmazione parte con una serie tutta italiana, Incastrati 2 di Ficarra e Picone, in palinsesto dal 2 marzo. Le avventure di Salvo e Valentino continuano in questa seconda stagione. I due saranno coinvolti immischiati nell’omicidio di Gambino, su cui la polizia indaga senza trovare una soluzione. Segue Luther – verso l’inferno, il film diretto da Jamie Payne con Idris Elba sequel dell’omonima serie. John Luther, un ex detectiven decide di evadere dalla prigione quando scopre che uno spietato serial killer torna a terrorizzare le strade di Londra.

Money Shot – La storia di Pornhub arriverà invece sulla piattaforma dal 15 marzo. Si tratta di un documentario sulla nascita delle piattaforme dedicate al porno più famose al mondo. Dal 16 marzo disponibile poi Era ora, una pellicola italiana con Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Narra la storia di Dante e Alice, una coppia con una solida relazione che vedrà stravolta la propria routine a causa di Dante, ritardatario cronico che per uno strano caso ogni giorno si risveglierà avanti di un anno.

Dal 16 marzo partirà anche Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione della serie fantasy basata sui romanzi della scrittrice statunitense Leigh Bardugo. Segue Dolittle dal 19 marzo, commedia diretta da Hugh Lofting con Robert Downey Jr. Il veterinario John Dolittle ha la capacità di parlare con gli animali e per questo ha l’ammirazione della giovane regina Vittoria, che gli regala una gigantesca magione. Quando la regina si ammala, dopo aver ingerito un’erba velenosa, Dolittle viene convocato a Buckingham Palace per trovare una cura.

The Lighthouse sarà invece disponibile dal 19 marzo 2023. Film ambientato alla fine del XIX secolo in una remota isola a largo della costa del New England, narra la storia di Ephraim Winslow, assistente del guardiano del faro. Lì dovrà fare i conti con l’irascibile ed esigente custode Thomas Wake con il quale, a causa di una tempesta, si ritroverà a dover convivere. Il mese di chiude poi con Agent Elvis, serie tv animata dedicata al re del Rock and Roll.