Netflix, tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2023

Tra le novità streaming del mese di aprile 2023 su Netflix troviamo diversi film e serie tv. I generi spaziano dal fantasy al noir, dalla commedia romantica all’animazione e non mancherà un amarcord per gli amanti degli anni ’90 con Power Rangers: Una volta e per sempre, una nuova avventura della celebre serie.

Film su Netflix ad aprile 2023

In base alle anticipazioni già rese note per il prossimo mese, su Netflix sarà possibile vedere i seguenti film:

Chupa , film fantastico in arrivo il 7 aprile 2023 che racconta la storia del teenager Alex che trova un nuovo amico, un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Per salvare la mitica creatura, Alex e i cugini devono intraprendere l’avventura della loro vita. Ben presto Alex scopre che il suo nuovo amico “Chupa” ha una storia segreta con la sua famiglia e che l’ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn sta dando la caccia alla creatura per cercare di sfruttarne i poteri.

Serie tv su Netflix da aprile 2023

Tra le serie Tv, invece, saranno in programmazione: