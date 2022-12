Netflix, film e serie in uscita a gennaio 2023

Netflix, quali sono i film e le serie Tv in uscita a gennaio 2023 e quali sono, invece, i progetti più a lungo termine? La piattaforma ha annunciato la sua lotta agli account in condivisione, ma anche novità nel palinsesto già a partire dal prossimo anno.

I nuovi film a disposizione saranno: The pale blue eye – i delitti di West Point, Kai, l’autostoppista con l’accetta, Ruido – una voce che non si spegne, Dog gone – lo straordinario viaggio di Gonker, Jung_e, You people, Pamela, a love story. Le date di uscita sono – nell’ordine – 6, 10, 11, 13, 20, 27 e 31 gennaio.

Le nuove serie, invece, saranno (tra prime e seconde stagioni): Caleidoscopio, Sguardo indiscreto, Madoff – il mostro di Wall Street, La vita bugiarda degli adulti, Totenfrau – la signora dei morti, Copenhagen cow-boy, Ginny & Gorgia, I binari del destino, Sexify, Makanai, Vikings: Valhalla, Kung Fu Panda: il cavaliere dragone, Sky Rojo, Break Point, Trial by fire – un fuoco che non si spegne, Junji Ito Maniac, That’s 90, Candidato unico, Bling Empire: New York, Lockwood 6 co.

Nel frattempo, Netflix ha annunciato anche due importanti live action ispirati alle serie anime giapponesi di grande successo Dopo Dragonball e Death Note, per i prossimi mesi sono previsti il film su Boku No Hero Academia in collaborazione con lo studio di animazione Toho e la serie Tv su One Piece. In entrambi i casi, l’ispirazione arriva da due manga di genere shounen. One Piece arriva con una serie dove la supervisione alla sceneggiatura è stata affidata proprio all’autore Eiichiro Oda. La serie animata è iniziata nel 1999 ed è tuttora in corso, mentre i capitoli pubblicati del manga sono oltre 1000, senza contare l’ultimo film record di incassi, Red.

Boku no Hero Academia, invece, ha già ottenuto diversi film di animazione e il manga è stato ormai concluso da Kohei Horikoshi. La serie animata si completerà nel 2023. Netflix ha annunciato che il regista sarà Shinsuke Sato, che è stato dietro la cinepresa anche di Alice in Borderland.