Le 10 serie tv in uscita a dicembre su Netflix: le 10 più attese serie tv di dicembre 2021

Altro mese, altro giro. Con l’arrivo di dicembre è tempo del consueto annuncio di Netflix per le attese nuove uscite del mese appena iniziato. Tante le novità oltre agli attesi ritorni de La Casa di Carta (in uscita venerdì 3) e The Witcher. Il 15 arriva È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, mentre a Natale sbarca Don’t Look Up, film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Ecco una guida dei migliori arrivi in Italia del mese con trama, cast e data di uscita.

Pronti a scartare i nostri regali di Natale? 🎁 A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo film di Sorrentino, le nuove stagioni di The Witcher ed Emily in Paris e molto altro 👀 pic.twitter.com/hr8qGoI2ol — Netflix Italia (@NetflixIT) November 29, 2021

Netflix, le 10 migliori uscite più attese di dicembre 2021 in Italia

1. Lost in Space (1 dicembre)

Il mese di dicembre parte subito con il botto grazie al rilascio della terza e ultima stagione di Lost in Space. La serie di fantascienza racconta l’epica avventura della famiglia Robertson che, dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno, è costretta a fare leva su tutte le sue forze per sopravvivere agli innumerevoli pericoli che la attendono. Gli ultimi 8 episodi alzeranno ancora di più la posta in gioco, con Judy, Penny, Will e il Robot alla guida di 97 coloni in una difficile evacuazione.

2. Il potere del cane (1 dicembre)

Vincitore del Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia e sbarcato in sala lo scorso 17 novembre, arriva oggi 1 dicembre su Netflix Il potere del cane. La storia si svolge nel Montana degli Anni ’20 e ruota attorno ai ricchi fratelli Burbank, Phil (Benedict Cumberbatch) e George (Jesse Plemons), proprietari di un enorme ranch. Quando quest’ultimo sposa in segreto la vedova Rose (Kirsten Dunst), il primo va su tutte le furie e avvia una guerra spietata contro la coppia facendo leva anche sul figlio della donna, Peter.

3. La Casa di Carta (3 dicembre)

L’atteso finale sta per arrivare. Il colpo in banca più famoso del piccolo schermo è pronto all’epilogo con seconda metà della quinta stagione de La Casa di Carta, in arrivo venerdì 3 dicembre. La banda è ormai chiusa all’interno della Banca di Spagna da oltre 100 ore ed è il momento di affrontare il momento più duro dell’intera vicenda. Il professore, nelle grinfie di Sierra, per la prima volta non riesce a trovare una via d’uscita. E quando sembra che il peggio sia ormai finito, l’arrivo dell’esercito trasforma la rapina in guerra.

4. Joker (6 dicembre)

Leone d’oro a Venezia, premio Oscar a Joaquin Phoenix e oltre 1 miliardo di dollari al box office mondiale. Questi i numeri con cui, il prossimo 6 dicembre, Joker si presenterà al pubblico di Netflix. Il film di Todd Philips (Una notte da leoni) racconta le origini della nemesi di Batman. Arthur Fleck, uomo in preda a diversi disturbi della mente, disadattato e disprezzato dalla società, si eleva a leader delle masse, dando vita al celebre villain dei fumetti.

5. Titans 3 (8 dicembre)

Il giorno dell’Immacolata porterà finalmente in Italia la terza stagione di Titans, già approdata in America sulla piattaforma HBO Max. I tredici episodi della serie in uscita l’8 dicembre riportano in scena diversi personaggi della DC Comics. Tornano infatti Barbara Gordon (Savannah Welch), lo Spaventapasseri (Vincent Kartheiser), mentre fa il suo atteso debutto Red Hood (Curran Walters). Nel cast anche Ian Glen nei panni del Cavaliere Oscuro.

6. È stata la mano di Dio (15 dicembre)

Il 15 dicembre sarà il turno di È stata la mano di Dio, atteso ultimo lavoro di Paolo Sorrentino. Ambientato a Napoli negli Anni Ottanta, racconta la storia del giovane Fabio (Filippo Scotti), il quale vive un vero sogno a occhi aperti. Approda nella città campana Diego Armando Maradona, il più grande giocatore che il calcio abbia mai conosciuto. La grande notizia porta con sé però una tragedia tanto atroce quanto inaspettata che sconvolge la sua vita. Felicità e sconforto, gioia e dolore si uniscono per un film che ha già stupito il mondo.

7. The Witcher 2 (17 dicembre)

Geralt di Rivia (Henry Cavill) e la maga Yennefer (Anya Chalotra) sono pronti a tornare. Tratta dai bestseller fantasy dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher 2 sbarca su Netflix il prossimo 17 novembre con nuove avventure e mostri sempre più pericolosi. La trama prende avvio dal cliffangher della prima stagione, conclusasi con l’incontro fra Geralt e la giovane principessa Ciri (Freya Allen). Lo strigo e la ragazza giungono ora a Kaer Morhen, fortezza dove il guerriero è cresciuto e si è addestrato alla guerra. Nella vita dell’uomo però torna ancora una volta la strega Yennefer, uniti da un legame più profondo di quanto si possa immaginare.

8. Emily in Paris 2 (24 dicembre)

Quest’anno Netflix ha in programma regali per tutti i suoi utenti. Il 24 dicembre arriva infatti la seconda stagione di Emily in Paris, serie tv con protagonista Lily Collins, figlia della rockstar dei Genesis Phil. Al centro della narrazione c’è ancora una volta la ventenne americana Emily Cooper, ambiziosa responsabile marketing che ha deciso di lasciare la sua Chicago e iniziare una nuova vita nella capitale francese. Qui ha conosciuto Mindy (Ashley Park), Camille e il suo affascinante fidanzato Gabriel, con cui subito scatta una scintilla sentimentale.

9. Don’t Look Up (25 dicembre)

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sono i protagonisti di Don’t Look Up, atteso film di Adam McKay in uscita il giorno di Natale, il 25 dicembre. La coppia di astronomi Randall Mindy (DiCaprio) e Kate Debiasky (Lawrence) scopre che una cometa grande quanto il monte Everest è pronta a schiantarsi sulla Terra. I due iniziano dunque una corsa contro il tempo per informare le autorità competenti, ma nessuno li ascolta preferendo dare peso ad altre questioni. Nel cast anche Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ron Pearlman e la popstar Ariana Grande.

10. Cobra Kai 4 (31 dicembre)

L’ultimo appuntamento dell’anno su Netflix vede l’arrivo di Cobra Kai 4, serie sequel di Karate Kid già rinnovata per una quinta stagione. Ambientata 34 anni dopo la fine di The Karate Kid – Per vincere domani, vede il ritorno dei protagonisti del film Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence). I due sono ora a capo di altrettante scuole di karate, dove addestrano decine di allievi alle più antiche tecniche di arti marziali del Giappone. La quarta stagione vede il ritorno di Terry Silver, principale antagonista di Karate Kid III, che ha nuovamente il volto di Thomas Ian Griffith.