Netflix e Amazon Prime Video: film e serie tv in arrivo a maggio 2023

I fedeli di Netflix sono in trepida attesa: per il mese di maggio sono previste diverse novità che faranno tenere gli occhi degli spettatori incollati agli schermi. In cima alla lista, la serie Tv La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, spin-off di 6 episodi ambientato prima e durante le storie della popolare serie in costume di Shonda Rhimes. A seguire la Regina di Bridgerton, che dovrà affrontare una preoccupante situazione a palazzo, una di quelle che richiedono tutta la sua determinazione e un piccolo aiuto da Lady Danbury e Violet Bridgerton. Altra serie attesissima è FUBAR, che vedrà per la prima volta Arnold Schwarzenegger protagonista in una serie tv.

Le serie Tv e i film attesi su Netflix

Altra assoluta novità sarà Black Knight, una serie che arriva direttamente dalla Corea del Sud; la serie spagnola In silenzio, ha per protagonista l’ex star di Elite Arón Piper che interpreta un giovane assassino di nuovo in libertà. Da non perdere anche XO, Kitty, teen drama spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo e dei due film che lo hanno seguito. Per quanto riguarda i film, maggio sarà fitto di nuove uscite, tra cui: Monster Hunter, Midway, Il GGG – Il grande gigante gentile, Boston – Caccia all’uomo, La punizione e ancora Toujours Seuls. Da non dimenticare anche Battle of the Year – La vittoria è in ballo, No Escape – Colpo di stato, Alberto Tomba: Vincere in salita, The Suicide Squad – Missione Suicida, Queen & Slim e Barbie: Mermaid Power, Mollo tutto e apro un chiringuito e Trolls World Tour.

Le serie Tv e i film attesi su Prime Video

Competitor giovanissimo di Netflix, Prime Video ha una vasta selezione di serie Tv che sta spopolando: è iniziata in questi giorni la serie Tv Inseparabili con Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle. Negli stessi giorni, è uscita Gintama, nella quale la trama si concentra su un eccentrico samurai, Gintoki Sakata, il suo (parziale) apprendista Shinpachi Shimura, e una giovane aliena, Kagura. Tutti e tre sono dei liberi professionisti che cercano lavoro come tuttofare per pagare l’affitto. Una serie attesissima è inoltre Citadel. Per la carrellata dei film potrete contare sull’uscita di One Way, su quella del film Moschettieri del Re e La ragazza di Stillwater.