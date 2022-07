Netflix agosto 2022: tutti i film e le serie tv in uscita

Netflix ha annunciato il palinsesto di agosto 2022, con le date di uscita di film e serie TV. Per gli appassionati del mondo anime e manga, le uscite da segnalare sono il film di Full Metal Alchemist, le serie Kakegurui twin, Tekken: Bloodline e L’avventura di Rilakkuma al parco dei divertimenti. Dal mondo Marvel e dei supereroi in genere, la nuova serie The Sandman e la pellicola The Amazing Spider-Man – soprattutto dopo l’uscita di Spiderman: No Way Home – sono assolutamente da non perdere. Per gli appassionati di videogiochi, invece, la saga di Cuphead arriva alla seconda stagione. Il palinsesto è davvero molto ricco, anche per chi è appassionato di storie romantiche o documentari: vediamo quali sono tutti gli annunci da parte della piattaforma streaming.

Netflix agosto 2022: i film

Questi i film in uscita con la relativa data:

Midsommar, in uscita l’ 1 agosto ;

; Clusterf**k – Woodstock 99 (documentario), disponibile dal 3 agosto ;

; La stagione dei matrimoni, da vedere dal 4 agosto ;

; Day Shift – a caccia di vampiri, in uscita dal 12 agosto ;

; The Amazing Spider-Man, in programma per il 16 agosto ;

; Linee Parallele, a disposizione a partire dal 17 agosto ;

; Fullmetal alchemist: la vendetta di Scar, atteso per il 24 agosto ;

; Me time – un weekend tutto per me, in arrivo il 26 agosto.

Netflix agosto 2022: le serie TV

Quanto invece alle serie televisive, questo il palinsesto previsto per il mese di agosto con titoli e date di uscita: