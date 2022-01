Netflix, meno abbonati del previsto e in Borsa il titolo crolla

Alcune serie sono cult, altre lo sono diventate, talune hanno animato il dibattito, caratterizzandosi come veri e propri fenomeni, insomma Netflix è ormai una consuetudine per molti ma l’annunciato “effetto Squid Game” – chiamato così proprio per il grandissimo successo della serie ideata da Hwang Dong-hyuk – non si è verificato. Anzi. La crescita degli abbonati ha registrato un evidente rallentamento. Netflix non ha rispettato le previsioni: erano attesi 8,5 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre 2021, ma sono stati 8,3. Non solo. Nel primo quadrimestre 2022, la compagnia americana ha stimato 2,5 milioni di nuovi abbonati, invece dei quattro milioni che erano stati ipotizzati dagli analisti.

Il record negativo di Netflix

E così arriva l’amaro primato: il 2021 è l’anno in cui la compagnia ha conseguito il più basso incremento di iscritti dal 2015. Un dato non da poco, anche perché la concorrenza è forte. Il 2020 era stato un anno d’oro, per gli abbonamenti, complice il lockdown che ha tenuto gli utenti a casa e quindi anche davanti allo schermo per un tempo largamente superiore a quello abituale. Il confronto tra i due anni è duro: nel 2021 c’è stato un calo del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente. I numeri complessivi sono comunque alti: 222 milioni di abbonati. La concorrenza, però, è forte e “vicina”. Il 2021, per Disney, si è chiuso con 179 milioni di iscritti, guardando a Hulu, Disney+ ed ESPN+. E le prospettive sono interessanti: entro l’anno fiscale 2023, infatti, è previsto che i Paesi nei quali sarà disponibile Disney+ raddoppino, con ciò che questo può comportare in termini di spettatori, tra film classici e nuove serie, ad affascinare un pubblico trasversale per età e gusti.

Crollano le azioni Netflix, per il record negativo di iscritti

Tra le possibili cause del rallentamento Netflix potrebbe esserci il rincaro dei prezzi negli Usa. Anche la grande offerta e gli investimenti delle altre piattaforme, però, possono aver avuto un peso importante su questo effetto o mancato effetto, che dir si voglia. I risultati si vedono e “contano”. Le azioni del colosso dello streaming sono calate circa del 20 per cento..