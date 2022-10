Net-War: la guerra ibrida tra propaganda, informazione e trincea

Un soldato ucraino, da solo, in una trincea piena di commilitoni morti, circondato da miliziani filorussi, in una località imprecisata del Donbass. L’immagine, ripresa da un drone, diventa il simbolo della trasformazione in corso dei linguaggi dell’informazione: se questo soldato ha avuto una chance di sopravvivenza, probabilmente la deve a queste foto che hanno fatto il giro del mondo. Il conflitto che sta infiammando l’Ucraina, scrive Michele Mezza in questo libro denso e attualissimo, è il primo caso di guerra ibrida, in cui il combattimento sul terreno si svolge nel contesto di una strategia di comunicazione che travalica la semplice propaganda, diventando una forma immateriale di organizzazione diretta del conflitto armato, di logistica militare. In questa trasformazione gruppi privati diventano potenze geopolitiche come Elon Musk, Microsoft e Google, offuscando ruolo e trasparenza degli Stati.

Le azioni militari sono messe in atto pensando al loro effetto comunicativo

Per la prima volta, le armi con cui viene condotta la guerra coincidono con le infrastrutture digitali dell’informazione: siti web, smartphone, droni, sistemi di geolocalizzazione, piattaforme social hanno costituito il principale arsenale del confronto fra invasori e invasi, permettendo ai secondi di localizzare e colpire con estrema precisione le forze nemiche, anche grazie a un supporto diretto della popolazione che rimaneva collegata e connessa, persino sotto i bombardamenti. Le azioni militari vengono strategicamente studiate e messe in atto proprio pensando al loro effetto comunicativo, perché il modo in cui verranno raccontate determinerà la percezione del conflitto e, in ultima analisi, il suo esito. Se non è una novità che la comunicazione della guerra sia un terreno cruciale e delicato, oggi essa è diventata l’oggetto del contendere.

Il giornalismo in questo contesto diventa tutto embedded

La censura applicata ai media russi, dove la stessa parola «guerra» non può essere pronunciata e va sostituita con l’edulcorata definizione di «operazione militare speciale», è l’esempio più lampante di un giornalismo che ha perso il suo carattere di autonomia. Ma ciò che accade in Russia, in forme diverse e meno radicali, sta avvenendo anche da noi: come nota l’autore, con la guerra in Ucraina il giornalismo diventa tutto embedded, non solo per un’integrazione di ogni mediatore con una delle due parti, quanto perché l’informazione per i suoi strumenti e le sue tecnicalità si confonde e combina con la Cyber Security, lo scontro sulla sovranità di memorie e contenuti digitali. la manomissione dell’evidenza di immagini e news ci dice che siamo oltre al contrasto rispetto ad un supposto mainstream ideologico, siamo nel pieno della guerra ibrida teorizzata proprio dalla Russia. In questo scenario, l’informazione che scorre sulla rete è il prolungamento del perenne conflitto che i due schieramenti animano, attaccando e inibendo le risorse del nemico.

Le notizie devono essere validate e contestualizzate più che rintracciate

Tutto questo porta a un cambiamento epocale nel giornalismo, dove a mutare radicalmente è il rapporto tra la redazione e le fonti: le notizie sono alluvionali testimonianze civili, che affiorano abbondantemente dalla Rete, che devono essere validate e contestualizzate più che rintracciate. In questo gorgo il giornalista si misura innanzitutto con la sua autonomia da saperi e competenze tecnologiche che tendono a soverchiarlo, trasformandolo in un funzionario del sistema di calcolo che si afferma mediante «interferenza nelle psicologie altrui». La Net-War, sostiene l’autore, è dunque «mediamorfosi» che trasforma guerra e giornalismo in una contesa matematica.

Dall’introduzione del libro Net-War di Michele Mezza

Intelligence è oggi gran parte della nostra vita, e non più una funzione riservata a ristretti e riservati apparati di sicurezza. Tutti noi viviamo di intelligence, in particolare, come vedremo dettagliatamente, il giornalismo è intelligence e l’intelligence più professionale si sta traducendo in giornalismo. L’evanescenza di questo confine, con reciproche invasioni di campo, non sempre illegittime, sta cambiando radicalmente la struttura e il meccanismo del mestiere. Un concetto, questo, di un’attività di comprensione che sia automaticamente comunicazione, che abilita ogni singola persona sul pianeta ad avere la più larga conoscenza possibile, riuscendo sempre, grazie a un innovativo sistema di relazioni punto a punto con ogni altro componente l’umanità, a diffondere, integrare e perfezionare il proprio sapere.

La rete come protesi di ogni individuo crea una potenza che si riproduce ogni momento su un’infinita di temi, permettendo ad ognuno di noi di essere parte di occasionali comunità che interferiscono, molto o poco, su processi deliberativi rilevanti o futili. Una realtà che proprio nel teatro di guerra sta confondendo e combinando l’attività di professionisti e dilettanti dell’informazione, proprio perché riduce le differenze fra le due categorie sia nella fase dell’apprendimento – l’accesso alle fonti primarie è sempre più indifferenziato – sia in quella della distribuzione, dal momento che ognuno di noi è abilitato a trasmettere contenuti a schiere sempre più vaste.

Si verifica, di conseguenza, un sorprendente addensamento, tramite i social o i sistemi di ricerca automatica, di attenzione e di volontà singole su specifici argomenti, obiettivi, rivendicazioni, mutano la natura e la geometria delle decisioni, mettendo in campo un protagonismo sconosciuto fino a qualche lustro fa: l’opinione pubblica disintermediata. Un grande vecchio del sindacalismo italiano, Vittorio Foa, in Questo Novecento anticipava i tempi annunciando come il conflitto moderno sarebbe divampato fra «verticale» e «orizzontale» . Il leader della sinistra sindacale intuiva come con l’evoluzione degli assetti industriali non mutava solo quantitativamente il peso del lavoro ma era proprio la geometria dei poteri e soprattutto delle forme di intervento e protagonismo sociale, che la sua esperienza di sindacalista rendeva centrale nelle valutazioni politiche e storiche, a cambiare senso e struttura, diventando, appunto, orizzontali e condivise, come la rete.

La variante oggi in questa dialettica, che cambia proprio l’essenza e la dinamica di questo conflitto moderno, è data dall’accesso e dalla padronanza da parte dell’intera popolazione terrestre delle tecnologie digitali, che producono potenze mediante il permanente scambio di informazioni e conoscenze che decentrano la visione globale di ogni fenomeno. Si riducono i gap fra centro e periferia, fra vertice e base nelle informazioni e nella capacità di decidere. Il mondo diventa così piatto, come scrive nel suo omonimo saggio Thomas Lauren Friedman. Parallelamente all’appiattimento delle gerarchie sociali si riducono il ruolo e l’importanza delle strutture professionali della comunicazione che assicuravano proprio la circolazione delle notizie unilateralmente dall’alto al basso. Vedremo come quest’inversione del flusso – qualcuno parla di reverse flow dell’informazione – ristrutturi completamente gli equilibri politici, economici e di potere nel mondo.

Queste tecniche comunicative che producono valore e spostano equilibri in base proprio alla sussidiarietà informativa, trasformano quel margine di attrito fra Stato e società che abbiamo visto sopra in una forte e strutturata contrattazione, che costringe i poteri di vertice a confrontarsi e misurarsi con lo sciame sociale che li circonda, perfino sul campo di battaglia. La potenza di calcolo decentrata, intensificata dalle forme di connettività e di collaborazione in real time, irrobustita da intelligenze artificiali e da sistemi di memorie ad ampio raggio, rende quella che era solo la base sociale inerte di un partito o di un parlamento un soggetto interattivo, che reclama spazio e riconoscimento dal potere centrale, e, tornando all’oggetto della nostra ricerca, in tempo di guerra partecipa alla contesa incrementando geometricamente la forza d’urto del proprio esercito.

In questo nuovo scenario il conflitto che abbiamo dinanzi ci risulta più utilmente interpretabile con il linguaggio e la cultura dei giornalisti, con le categorie e le logiche del sistema dell’informazione, che ci consente di leggere meglio le nuove dinamiche relazionali basate appunto sullo scambio di informazioni, che oggi consideriamo la materia prima e non più la funzione di mero servizio di ogni attività umana, dalle relazioni emotive alla guerra.

Adotteremo dunque la logica e il senso della società dell’informazione come metro di analisi anche di quanto sta accadendo in Ucraina, piuttosto che rimanere ingabbiati nella rigida e ormai datata metodologia geopolitica, dove gli Stati, intesi sempre come soggetti uniformi e omogeni, determinano testi e contesti dell’azione militare in base a strategie centralizzate e gerarchiche. Cercheremo invece di cogliere la differenziazione delle attitudini, delle identità e persino delle appartenenze che maturano negli Stati attraverso i comportamenti di componenti e configurazioni sociali sulla base dei propri interessi o istinti. Analizzando anche quel processo di condizionamento e suggestione psico-culturale che le tecnologie digitali permettono a Stati e gruppi economici dominanti di attivare. In realtà ragioneremo su una diversa intermediazione, quella operata dai sistemi intelligenti, dagli algoritmi, che comunque accorciano la catena operativa accostando sempre di più rappresentanti a rappresentati. La consistenza e la pregnanza di questa diversa intermediazione rimane materia di contesa.