Nerviano, investita da una limousine viene dimessa e muore dopo 2 giorni

Succede a Nerviano: una donna di origini senegalesi viene investita da una limousine mentre è con la figlia minorenne a fare shopping. Accade lo scorso 23 dicembre, nel Milanese. La 48enne sta attraversando la strada con la figlia sulle strisce pedonali, quando la limousine le travolge entrambe e le sbalza in avanti di circa un paio di metri. Nel mezzo c’è solo il conducente, un 61enne italiano.

Nerviano, investita da limousine e dimessa dopo 2 giorni: muore 48enne



Le due vengono portate subito al Pronto soccorso di Legnano con le ambulanze. La diagnosi per la 48enne Magatte Sow è di una lesione vertebrale in zona lombare, guaribile con 30 giorni di prognosi. Per la figlia minore, invece, resta in osservazione per via di un trauma cranico. Nel frattempo, gli inquirenti sottopongono il 61enne autista all’alcoltest, che risulterà successivamente negativo. La 48enne viene dimessa due giorni dopo e torna a casa. La mattina del 25 dicembre, però, avverte dolori fortissimi al petto. Il marito 58enne Souleimane Ndoye lancia l’allarme al 112.

L’ambulanza riporta la donna all’ospedale di Legnano in codice rosso. Quando i soccorritori arrivano presso la struttura ospedaliera, la donna è già in arresto cardiaco. Purtroppo, la 48enne muore in ospedale, dopo diversi tentativi di rianimazione.

La dinamica per gli inquirenti

Nel pomeriggio dello stesso giorno, il marito denuncia tutto ai carabinieri di Legnano, incaricati delle indagini dalla procura di Busto Arsizio. Al momento, si indaga su diversi fronti. Infatti, le dinamiche dell’incidente con la limousine sono ancora da chiarire. In più, non si sa al momento in quali condizioni fosse la donna quando è stata dimessa dall’ospedale dopo 2 giorni dal sinistro.

La figlia, invece, non avrebbe subìto danni dall’incidente dopo il periodo di osservazione. A quanto si apprende, le condizioni della donna sarebbero peggiorate dopo il suo ricovero, ma solo le indagini in corso potranno fare chiarezza sulla vicenda.