Anticipazioni Nero a metà 3 stasera su Rai1: trama e cast della terza puntata

Terzo appuntamento con le indagini del commissario Carlo Guerrieri. Stasera 18 aprile, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda due nuove puntate di Nero a metà 3, la fiction con protagonista Claudio Amendola. La trama ruota attorno alla ricerca di Clara, ex moglie di Carlo, scomparsa improvvisamente mentre usciva dal carcere per un permesso premio. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi, Claudia Vismara e Luca Cesa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Nero a metà 3, trama e cast di stasera 18 aprile 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, il quinto della stagione, dal titolo Nei suoi panni, inizia con il ritrovamento del cadavere di un ladro sotto casa di Alba (Rosa Diletta Rossi), figlia del protagonista Carlo (Claudio Amendola). Il commissario indaga dunque sulla vicenda e, dopo le prime analisi, crede che il responsabile possa essere Pugliani, ma per incastrarlo occorrono maggiori prove. Intanto Spartaco Mattei (Eduardo Valdarnini), indisciplinato agente della Narcotici, riesce a risalire all’identità della vittima, che si scopre essere un ladro già noto alle forze dell’ordine di nome Suleyman.

Nella seconda puntata di Nero a metà 3, Un uomo, un’intera classe di liceo giunge in commissariato. L’obiettivo degli alunni è ritrovare la loro professoressa, di cui da diversi giorni non si hanno notizie. Intanto prosegue la storia fra Malik (Miguel Gobbo Diaz) e Monica (Claudia Vismara). quest’ultima mostra una forte gelosia verso l’uomo che, dal canto suo, non sembra riuscire a vederla come una compagna. Nel frattempo, un’altra coppia prende forma. Alba, infatti, sempre più immersa nella ricerca di sua madre, scomparsa da giorni, si avvicina sempre più a Federico (Luca Cesa), educatore del carcere di Rebibbia dov’era confinata proprio la madre di Alba. Tra i due si instaura un rapporto speciale che sembra andare oltre la semplice amicizia.