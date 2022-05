Anticipazioni Nero a metà 3 stasera su Rai1: la trama dell’ultima puntata

Ultimo appuntamento con le indagini di Carlo Guerrieri e la sua squadra. Stasera 9 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda la puntata finale di Nero a metà 3, serie crime con protagonista Claudio Amendola. La Polizia è alla ricerca delle prove schiaccianti per incastrare Pugliani, mentre finalmente la ricerca di Maryam, figlia di Suleyman, giunge a conclusione. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti e Margherita Vicario. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Nero a metà 3, trama e cast di stasera 9 maggio 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera di Nero a metà 3, dal titolo A viso scoperto, focalizza ancora una volta l’attenzione sulle indagini contro Pugliani, che la Polizia cerca di incastrare tramite prove schiaccianti. Spartaco è finalmente riuscito a scovare la base da cui i tirapiedi del criminale smistano la droga e operano il traffico illecito di stupefacenti. L’importante scoperta si rivela fondamentale anche nella ricerca di Maryam, la figlia di Suleyman da tempo scomparsa. Grazie al suo intuito e all’interpretazione degli indizi, Carlo (Claudio Amendola) riesce infatti a trovare la piccola e riportarla da sua madre. Nel frattempo, all’attenzione delle forze dell’ordine si presenta un nuovo caso quando viene rinvenuto il corpo di un giornalista. La Polizia pensa subito a un omicidio, ma occorrono più dettagli per risalire alle reali cause della morte.

Nel finale di Nero a metà 3, dal titolo Per una figlia, Guerrieri deve anche risolvere la sua situazione sentimentale, dato che incontra Cristina (Alessia Barela) per formalizzare il divorzio. Il ritrovamento del cadavere di Clara (Margherita Laterza), vero colpo di scena degli episodi precedenti, non gli consente ancora di trovare pace e mette in discussione ogni sua scelta. Novità anche tra Bragadin e Cori, il cui rapporto arriva a un punto spinoso e delicato. Anche Alba (Rosa Diletta Rossi), dal canto suo, nutre dubbi su Federico, preferendo focalizzarsi sul lavoro. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Malik (Miguel Gobbo Diaz) che inizia a indagare in segreto sul ragazzo.