Anticipazioni Nero a metà, stasera su Rai 1: trama e cast della quarta puntata

La prima serata di Rai 1 propone un nuovo appuntamento con la terza stagione di Nero a metà, in onda questa sera, lunedì 25 aprile alle 21.25. Diretta e interpretata da Claudio Amendola e prodotta da Rai Fiction e Cattleya, la fiction si incentra sulle indagini di Carlo Guerrieri e della sua squadra, divisi tra la spasmodica ricerca di Clara, ex moglie del commissario, sparita improvvisamente dopo essere uscita dal carcere grazie a un permesso speciale, casi di volta in volta sempre più complicati da risolvere, drammi personali e problemi di cuore.

Nero a metà: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Nero a metà: il cast

Accanto a Claudio Amendola nei panni di Carlo Guerrieri, nel cast troviamo anche Miguel Gobbo Diaz (Malik Soprani), Rosa Diletta Rossi (Alba Guerrieri), Alessandro Sperduti (Marco Cantabella), Margherita Vicario (Cinzia Repola), Claudia Vismara (Monica Porta), Angela Finocchiaro (Giovanna Di Castro), Daphne Scoccia (Ottavia Danti), Margherita Laterza (Clara Soldani), Giorgia Salari (Giulia Trevi), Gianluca Gobbi (Lorenzo Bragadin), Elisa Cori (Caterina Guzzanti), Eduardo Valdarnini (Spartaco Mattei), Adriano Pantaleo (Ciro Santillo), Luca Cesa (Federico Viessi), Sabrina Martina (Alice Levani) e Fabien Lucciarini (Bruno Levani).

Nero a metà: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo episodio della serata, Per te, le indagini sulla sparizione di Clara arrivano finalmente a una svolta: grazie a un video del deposito bagagli, la donna viene riconosciuta. Le immagini non mentono: la donna ha lavorato per conto di Pugliani come corriere della droga. Così, Giulia Trevi inizia a indagare sulle manovre criminali dell’uomo. Intanto, il commissariato è impegnato nella ricerca di un pericoloso bombarolo: l’obiettivo è quello di fermarlo in tempi rapidissimi, prima che possa mietere vittime.

Nel secondo, Sparizioni, Trevi scopre le coordinate per intercettare il prossimo scambio di droga coordinato da Pugliani, ma il piano non andrà per il verso giusto. Nella casa di Spartaco, Ottavia riesce a trovare un indizio chiave su Suleyman e, nonostante le pessime premesse, tra i due nascerà un’ottima intesa. Intanto, mentre Cantabella si ritrova in una situazione che potrebbe costargli la pelle, le investigazioni sulla morte del braccio destro di Pugliani rivelano che si tratta della stessa persona che aveva prelevato Clara all’uscita del carcere, poco prima che di lei si perdesse qualsiasi traccia.