Anticipazioni Nero a metà stasera su Rai 1: trama e cast della quinta puntata

Quinto appuntamento con Nero a metà in onda questa sera, lunedì 2 maggio 2022 alle 21.25 su Rai 1. Prodotto da Rai Fiction e Cattleya e diretto e interpretato da Claudio Amendola, il poliziesco incentrato sulle indagini di Carlo Guerrieri e della sua squadra continua a tenere il pubblico italiano incollato allo schermo e a collezionare ottimi dati di ascolto. A renderlo uno dei prodotti di punta del palinsesto della prima rete il sapiente mix tra le vicende dei singoli personaggi, i loro drammi sentimentali e i casi da risolvere. Dinamiche che, di puntata in puntata, si aggiungono alla storia portante, quella della disperata ricerca di Clara, ex moglie del commissario, misteriosamente scomparsa dopo essere uscita dal carcere con un permesso speciale.

Nero a metà: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Nero a metà: il cast

Oltre a Claudio Amendola nel ruolo di Carlo Guerrieri, nel cast troviamo anche Rosa Diletta Rossi (Alba Soprani), Alessandro Sperduti (Marco Cantabella), Miguel Gobbo Diaz (Malik Soprani), Margherita Vicario (Cinzia Repola), Angela Finocchiaro (Giovanna Di Castro), Margherita Laterza (Clara Soldani), Claudia Vismara (Monica Porta), Daphne Scoccia (Ottavia Danti), Elisa Cori (Caterina Guzzanti), Fabien Lucciarini (Bruno Levani), Sabrina Martina (Alice Levani), Giorgia Salari (Giulia Trevi), Eduardo Valdarnini (Spartaco Mattei), Gianluca Gobbi (Lorenzo Bragadin), Adriano Pantaleo (Ciro Santillo) e Luca Cesa (Federico Viessi).

Nero a metà: tutte le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo episodio, Colpevoli omissioni, Alba, sua sorella Alice e Federico decidono di raggiungere il luogo dove è stato recuperato il corpo di Clara. Non fidandosi più delle intenzioni del ragazzo, Malik inizierà a indagare sul suo conto. Intanto, un giovane pestato a sangue arriva in commissariato per denunciare i suoi aggressori ma muore tra le braccia di Bragadin prima di riuscire a farlo, a causa delle forti emorragie causate dalle violenze subite. Sul fronte Suleyman, Claudio ormai è al corrente del fatto che avesse una figlia e non può più temporeggiare: chiede a Ottavia di scoprire qualcosa in più. E, dopo tanti tentativi andati a vuoto, il ritrovamento di uno strano oggetto e l’apparente avvicinarsi di una svolta potrebbe indirizzarli verso la direzione giusta.

Nel secondo, Ah, l’amore, l’amore, l’attrazione tra Carlo e Giulia continua a essere forte così come quella tra Alba e Malik, che pare non essersi mai davvero spenta. Nel frattempo, Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani vuole adoperare i bambini come corrieri della droga e una donna viene ritrovata nascosta in un armadio, morta per strangolamento.

Nero a metà: dove guardare la fiction

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, Nero a metà è disponibile anche in diretta streaming e on demand su app e sito web di Rai Play.