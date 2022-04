Anticipazioni Nero a metà 3 stasera su Rai1: novità, trama e cast della terza stagione

Nuove indagini per il commissario Carlo Guerrieri. Stasera 4 aprile, alle 21,25 su Rai1, parte infatti la terza stagione di Nero a metà, serie crime con protagonista Claudio Amendola. La trama dei 12 nuovi episodi in sei serate ruoterà attorno al difficile rapporto di Guerrieri con la figlia Alba e all’inatteso ritorno a Roma della moglie Clara. Nel cast anche Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Nero a metà 3, dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione

Al termine della seconda stagione di Nero a metà, Carlo Guerrieri ha appena arrestato l’ennesimo criminale della sua carriera. Proprio in quegli istanti, la sua ex moglie Clara da tempo latitante e lontana dalla famiglia ha deciso di presentarsi in commissariato per costituirsi. La donna, colpevole di numerosi reati, ha raccontato di essere rimasta a lungo in Svizzera per fuggire alla giustizia, privando però così sua figlia Alba di una madre. Decisa a recuperare il rapporto, ha scelto di ripresentarsi a Roma per chiedere il perdono alla famiglia che aveva abbandonato. Carlo, dopo averla arrestata, è convinto che il suo ritorno possa solo portare nuovo dolore nella famiglia, entrando così in contrasto con la figlia. Fuori dal commissariato, ha poi trovato un biglietto sulla sua auto. Marta, sua collega e fidanzata, ha deciso di lasciare Roma per trasferirsi a Napoli con l’intento di iniziare una nuova vita.

"Mia madre è sparita. Devi aiutarmi a capire che cosa le è successo."#NeroAMetà3 STASERA, #4aprile, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay.#NAM3 pic.twitter.com/c7Cxztdurd — Rai1 (@RaiUno) April 4, 2022

Nero a metà 3, trama e cast di stasera 4 aprile 2022 su Rai1

L’esordio di Nero a metà 3 vanta un singolo episodio diviso però in due puntate differenti, Segreti e bugie. La prima parte vede Clara, ex moglie di Carlo, uscire di prigione dopo l’arresto nel finale della seconda stagione. Il giorno della scarcerazione però sparisce improvvisamente, allontanandosi a bordo di un’auto in con un uomo alla guida. Alba pensa subito a un rapimento, mentre il commissario Guerrieri crede si tratti di una fuga volontaria. Nel frattempo, da Ginevra giungono a Roma Bruno e la figlia Alice, la seconda famiglia di Clara, per aiutare la polizia nelle indagini. La ragazza, guardando le immagini delle videocamere, riconosce l’uomo a bordo dell’auto come un vecchio conoscente della donna.

Nella seconda puntata di Nero a metà, Segreti e bugie – Seconda parte, il caso delle scomparsa di Clara si fa sempre più intricato e misterioso. Il commissario Guerrieri, pur potendo contare sull’aiuto dei familiari e dei colleghi, non riesce a venirne a capo, ottenendo solo più domande e nessuna risposta. Improvvisamente però gli agenti scoprono sul pc personale di Clara alcune foto che ritraggono una donna con una valigia vicino ai binari della stazione Termini. L’autrice è proprio la stessa Clara, ma tutto sembra risolversi in un buco nell’acqua.

Nero a metà 3, i nuovi personaggi della terza stagione da stasera su Rai1

Accanto ai vecchi ritorni, Nero a metà 3 presenta anche diverse novità. Su tutte la figura di Giulia Trevi, nei cui panni recita Giorgia Salari. Da tempo nella Narcotici, di cui da un anno è dirigente delle operazioni, la 45enne è tosta ma spesso sfacciata, tanto che entra subito in contrasto con i metodi poco ortodossi di Carlo e della sua squadra. Altra new entry è Gianluca Gobbi nei panni di Lorenzo Bragadin, ex campione di rugby delle Fiamme Oro ed esperto informatico che giunge da Brescia per aiutare Carlo. Caterina Guzzanti è invece Elisa Cori, a capo della Scientifica. Donna stralunata ma svampita, unisce una costante testardaggine a lampi di genio che le consentono di giungere a conclusioni che gli altri nemmeno ipotizzano.

In Nero a metà 3 trova spazio anche Luca Cesa, qui volto dell’educatore del carcere di Rebibbia Federico Viessi. Trentenne e di bell’aspetto, lavora nella sezione femminile dove aveva scontato la prigionia Clara e si avvicina molto presto ad Alba. Infine, spazio a Edoardo Valdarnini nei panni di Spartaco Mattei, poliziotto di 28 anni dalla bocca larga, e Adriano Pantaleo in quelli di Ciro Santillo, giovane napoletano dal carattere schivo e timoroso.