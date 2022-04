Anticipazioni Nero a metà 3 stasera su Rai1: trama e cast della seconda puntata

Proseguono le indagini di Carlo Guerrieri, sulle tracce della sua ex moglie Clara misteriosamente scomparsa. Stasera 11 aprile, alle 21,25 su Rai1, torna infatti Nero a metà 3, serie con Claudio Amendola che giunge oggi alla seconda puntata. Nel cast anche Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Miguel Gobbo Diaz. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme agli episodi precedenti.

Nero a metà 3, trama e cast delle puntate stasera 11 aprile 2022 su Rai1

Come lunedì scorso, anche stasera Nero a metà 3 tornerà con un doppio episodio. Il primo, dal titolo Solo un passo, inizia con l’omicidio di don Fabio, che cade vittima di un agguato mentre passeggia per strada. Il sacerdote, che già in passato aveva subito minacce da parte di alcuni criminali, gestiva un centro di recupero per ex detenuti che lo aveva reso inviso agli occhi della malavita locale. Tuttavia, nonostante le premesse, il movente non appare sufficiente e la dinamica della morte non è chiara. Nel frattempo, Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) continuano le indagini sulla scomparsa di Clara, ex moglie di Carlo improvvisamente riapparsa dopo che per anni aveva fatto credere di essere morta. Seguendo le sue tracce, i due arrivano nel Night Owl, un locale che sembra essere fulcro dello spaccio di cocaina rosa.

All’inizio del quarto episodio di stagione, Comunque bella, la polizia ritrova il cadavere di una giovane donna in una strada di campagna. Durante le indagini per scoprire le cause del decesso, i primi sospetti ricadono sull’ex fidanzato che però si scopre presto innocente. L’attenzione finisce casualmente sul business di prodotti per diete dimagranti, di cui la ragazza di scopre essere stata sempre ossessionata. In parallelo, la Scientifica sotto la guida di Elisa Cori (Caterina Guzzanti) identifica il sangue trovato nel casolare durante gli episodi precedenti, trovandovi però anche impronte di Clara. È necessario continuare a indagare al Night Owl e Carlo affida il comando a Marco Cantabella (Alessandro Sperduti), agente scelto e amico di Malik, pur sapendo che rischia la vita.