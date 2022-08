Da Alien a Batman, i migliori bar e pub nerd in Italia e nel mondo

Chi non ha mai voluto cenare nella Sala Grande di Hogwarts? E se invece fosse possibile sedersi in una locanda della Terra di Mezzo? Invece un drink assieme a Catwoman o Poison Ivy? Con un’attenta ricerca, è tutto possibile. Nel mondo infatti di nascondono vere e proprie chicche per i nerd più appassionati dove cenare o gustare semplicemente qualcosa da bere nel proprio mondo fantasy preferito. Alcuni bar e pub si trovano anche in Italia, come il Gryffindor Public House di Catania e il Binario Magic di Palazzago, in provincia di Bergamo, per immergersi nel Wizarding World di Harry Potter. Senza dimenticare una vera esperienza immersiva come La Contea Gentile di Bucchianico, in Abruzzo, protagonista di eventi a tema Il Signore degli Anelli. Ecco però le location più intriganti nel mondo secondo Wired, da Londra al Giappone passando per la Svizzera.

LEGGI ANCHE: Dalla residenza di Tony Stark alla casa di Harry Potter, gli affitti fantasy su Airbnb

Dal Giappone all’Italia, i migliori pub e bar nerd del mondo

1. Lumos Pub, a Ercolano un locale a tema Harry Potter

Nonostante la vasta gamma di opzioni, in Italia merita una menzione speciale il Lumos Pub di Ercolano. Aperto da meno di un anno, ricrea molto fedelmente la scenografia dei libri di Harry Potter sui muri ma soprattutto nel menu. Tutti i piatti infatti ricalcano la tradizione letteraria di J.K. Rowling, dalle case di Hogwarts agli incantesimi e i personaggi più famosi. Non mancano poi eventi tematici dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia.

2. Park Row, il ristorante nerd che trasforma Londra in Gotham City

The Batman, l’ultimo film sul Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson, ha sfruttato come set a cielo aperto la città di Londra. La capitale inglese ospita anche uno dei locali perfetti per gli amanti dell’Uomo Pipistrello, il Park Row. Si tratta di un ristorante che contiene quattro ambienti diversi, ispirati ciascuno a un personaggio del fumetto DC. Il Penniworth’s è un omaggio alla famiglia di Wayne, mentre l’Iceberg Lounge permette di imbucarsi nella tana di Pinguino (nella foto principale). Impossibile non sostare per un drink alla Rouges Gallery e a Old Gotham City, rispettivamente regno di Catwoman e casa di Poison Ivy e Jonathan Crane alias lo Spaventapasseri.

3. H.R. Giger Bar, in Svizzera fra le grinfie degli Xenomorfi

Non uno, ma ben due locali a tema Alien. Il capolavoro di Ridley Scott rivive nell’H.R. Giger Bar di Gruyères, locale della Svizzera dedicato al designer elvetico che creò l’immagine degli Xenomorfi, le terribili creature del film. Il bar si trova all’interno del complesso museale del grande artista, dove l’intera location richiama il cult horror del 1979. L’intera struttura ricrea l’atmosfera cupa delle astronavi e degli alieni del film, offrendo un’esperienza indimenticabile per fan e neofiti. Esiste anche una seconda sede a Coira, quasi al confine con il Liechtenstein.

4. Soupa Saiyan, negli Stati Uniti il paradiso per i fan di Dragonball

Bisogna volare fino in Florida, più precisamente a Jacksonville, per entrare nel mondo di Dragonball, uno degli anime più celebri degli Anni 80. Qui infatti si trova il Soupa Saiyan, locale che omaggia il manga del Sol Levante dall’estetica al menù. Tutte le pareti infatti sono rivestite con murales dai toni vivaci e schizzi in bianco e nero che esaltano i disegni giapponesi. C’è persino una gigantografia di Goku a grandezza naturale. Da provare sushi e noodles, che si ispirano alla saga di Akira Toriyama.

5. Star Wars: Galaxy’s Edge, ad Orlando per iniziare un viaggio interstellare

In una lista di pub e ristoranti nerd non potrebbe mancare Star Wars, l’epica saga di fantascienza di George Lucas. In tal senso, il top a livello mondiale si trova a Orlando, all’interno dei Disney’s Hollywood Studios, grazie allo Star Wars: Galaxy’s Edge. Qui gli appassionati Jedi e Sith possono scegliere due ambienti differenti che ricreano con fedeltà assoluta altrettante ambientazioni tipiche della saga. Oga’s Cantina è una replica incredibile del losco bar gestito da Oga Garra ed è l’unica all’interno del parco a tema a servire alcolici. Docking Bay 7 Food and Cargo invece permette di atterrare virtualmente sul pianeta Batuu.

6. Kinopio’s Café, a Osaka il tempio nerd di Super Mario

Non poteva che trovarsi in Giappone la culla di Super Mario, il celeberrimo videogioco di Nintendo. A Osaka si trova infatti il Super Nintendo World, parco a tema incentrato sulla casa di produzione del Sol Levante, che contiene incredibili chicche per gli appassionati. Su tutte spicca il Kinopio’s Café, la cui struttura ricorda i funghetti che popolano i livelli platform del gioco. Molto fantasioso il menù, dove è possibile trovare la pizza bowl, rigorosamente a forma di fungo, e la carbonara agli spinaci del draghetto verde Yoshi.

7. Hobbiton, in Nuova Zelanda si può bere sul set de Il Signore degli Anelli

Wired non poteva esimersi dal citare Hobbiton, il parco a tema che sorge direttamente sul set de Il Signore degli Anelli. In Nuova Zelanda infatti è possibile visitare la Contea di Frodo e Sam grazie a tour guidati sulle reali location che hanno ospitato le riprese dei kolossal di Peter Jackson. Fra le numerose esperienze, è anche possibile mangiare o gustare un ottimo boccale di birra nelle tipiche locande degli Hobbit. Sul sito ufficiale sono disponibili cene e colazioni al Drago Verde accanto a un focolare acceso.

8. Twede’s Café, per i nerd c’è anche il pub di Twin Peaks

Nel 1990, Mark Frost e David Lynch crearono I segreti di Twin Peaks, serie tv con protagonista Kyle MacLachlan nei panni di Dale Cooper. I fan più accaniti gioiranno nel sapere che il Double R Diner esiste davvero. Nella realtà si chiama Twede’s Café e sorge a North Bend, nello stato di Washington. Si tratta di un classico diner americano attivo da colazione a cena con tutti i prodotti tipici della cucina statunitense.

9. Bored & Hungry, a Long Beach il primo ristorante legato agli Nft

I Non Fungible Token si stanno ritagliando sempre maggiore spazio nel mercato digitale, soprattutto artistico. Non sorprende che prima o poi sarebbero sorti alcuni locali a loro ispirati. Il primo al mondo si trova in California, a Long Beach, grazie a Bored & Hungry. Si tratta di un ristorante che ricorda nel nome e nell’ambientazione le scimmie annoiate di Bored Ape Yacht Club, collezione di 10 mila pezzi costruita sulla blockchain di Ethereum. In autunno aprirà anche una sede in Corea del Sud, a Seul. Inutile dire che si può pagare in criptovalute, facendo uso di ApeCoin, dal valore di cinque dollari l’una.