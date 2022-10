Neonato trovato vivo in un sacchetto: si chiamerà Francesco Alberto, come chi l’ha trovato

Un contadino ha trovato neonato vivo chiuso in un sacchetto e abbandonato lungo una strada di campagna, nei pressi Trapani. L’uomo ha subito allertato i soccorsi e adesso il piccolo si trova in ospedale, affidato alle cure dei medici. Intanto, ha già un nome: Francesco Alberto, quello del carabiniere che lo ha preso in braccio per primo.

Neonato trovato vivo in un sacchetto

Un contadino ha trovato un neonato chiuso in un sacchetto e abbandonato come un rifiuto lungo una strada di campagna. L’uomo, che passeggiava insieme alla moglie, ha intravisto il fagotto a Paceco, Trapani. All’interno della busta di plastica il piccolo era ancora miracolosamente vivo, senza cordone ombelicale, e invischiato nella placenta. Allertati i soccorsi, i carabinieri e i medici sono intervenuti per ristabilire le condizioni di salute del neonato, che adesso si trova in ospedale.

Intanto i militari dell’Arma indagano su chi abbia potuto compiere il crudele gesto. Le condizioni in cui il piccolo è stato rinvenuto fanno pensare che la madre abbia partorito in casa. Poi, qualcuno, potrebbe aver lasciato il sacchetto nella strada sterrata, tra pietrisco ed erbacce, in un punto in cui di rado ci sono passanti.