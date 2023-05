Neonato rapito all’Ospedale di Magenta dal padre tossicodipendente: ricercato l’uomo

Un neonato è stato rapito all’Ospedale di Magenta dal padre tossicodipendente. Sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno ricercando l’uomo e cercano di trovare il piccolo il prima possibile.

Il neonato rapito all’Ospedale di Magenta

Il neonato è stato prelevato dall’Ospedale Fornaroli di Magenta. Infatti, il piccolo si trovava lì da due mesi per ricevere alcune cure necessarie, viste le sue condizioni di salute non ottimali. I problemi del piccolo sarebbero connessi alla tossicodipendenza di entrambi i genitori. I problemi del piccolo erano stati evidenti dal primo momento, subito dopo il parto avvenuto lo scorso 3 marzo. Il bambino aveva manifestato sofferenza e condizioni di debolezza derivanti probabilmente alla positività a varie sostanze come benzodiazepine, metadone, cocaina e oppiacei. Oltre ai problemi di astinenza, al neonato è stato diagnosticato anche una malformazione vascolare al circolo addominale. A causa della sua condizione, gli operatori sanitari avevano deciso di ricoverare il bambino. Inoltre, erano stati allertati i servizi sociali, ma non quelli di Magenta bensì quelli di un comune delle vicinanze. I membri dei servizi sociali dell’ente locale hanno infatti dichiarato al quotidiano Il Giorno: «Non siamo noi a seguirne l’iter. Probabilmente si tratta dei servizi sociali di un altro comune di zona. Come città di Magenta, non siamo al corrente di questa delicata situazione familiare».

La decisione del giudice

Il giudice, dopo l’affidamento del neonato ai servizi sociali, aveva disposto la decadenza della potestà genitoriale, sia per il padre che per la madre del piccolo, entrambi con problemi di tossicodipendenza. Tuttavia, i genitori potevano far visita in ospedale al piccolo sotto sorveglianza del personale sanitario. Proprio durante una di queste visite il neonato è stato rapito dal padre, un uomo di origine egiziana di circa 39 anni. I carabinieri hanno fatto partire le ricerche per ritrovare il piccolo ma le indagini potrebbero essere complicate visto che l’uomo non ha domicilio o residenza ufficiale.