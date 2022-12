Modena, neonati scossi perché piangevano: indagati i genitori

Neonati scossi a Modena: dovranno rispondere all’accusa di maltrattamenti i genitori di due neonati di 4/5 mesi di vita. I piccoli erano stati portati dagli stessi genitori al Policlinico nelle scorse settimane. I medici hanno diagnosticato ai bimbi la sindrome del bambino scosso.

Neonati scossi a Modena, cosa è successo

Il caso riguarda due famiglie. Entrambi i bambini sono stati portati al Policlinico di Modena: una è della città, l’altra è del Modenese. Uno dei due neonati avrebbe riportato gravi lesioni cerebrali secondo i medici. Le indagini sono scattate in seguito ai controlli diagnostici e i piccoli sono stati allontanati dalle famiglie in attesa di ulteriori accertamenti. Si dovrà fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alle gravi lesioni ai bimbi.

Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, i genitori avrebbero scosso i figli perché piangevano, ma non si sa se si siano resi conto dei danni riportati. La sindrome del bambino scosso può causare anche la morte cerebrale nei casi più gravi. Quando il bambino si scuote troppo violentemente «Sono come decine di tamponamenti che il bambino subisce» spiega il direttore di Pediatria del Policlinico Lorenzo Iughetti. In più, i piccoli sembrano essersi calmati, ma in realtà andrebbero temporaneamente in coma secondo il direttore.

Sindrome del bambino scosso, cos’è

La sindrome del bambino scosso colpisce i bambini di età inferiore ai 2 anni. Mentre si scuote il bambino con forza – invece di cullarlo – pur di calmarlo, il cervello può subire dei colpi per via dell’urto violento contro la scatola cranica. Nelle peggiori delle ipotesi, i danni riportati portano alla morte cerebrale permanente.

Infatti, nei bimbi così piccoli, le strutture muscolare e ossea non sono sviluppate e i rischi aumentano. Anche la retina oculare viene colpita, tanto che uno dei sintomi – oltre al ritardo mentale dovuto allo scuotimento anche di pochi secondi – è la cecità.