Milano, neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas a Città Studi

Nella serata di ieri, a Milano, una neonata è stata ritrovata morta sul ripiano esterno di un cassonetto per la raccolta di abiti usati, all’angolo tra via Saldini e via Botticelli, in zona Città Studi, nella zona del centro. Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme alla polizia è stato un pensionato. L’uomo si era avvicinato al punto di raccolta di indumenti per lasciare un sacchetto quando ha visto una manina che pendeva da una coperta. A quel punto il settantenne ha chiesto a un passante se avesse un cellulare, per capire se si trattasse di una bambola o di una bambina. Purtroppo, non si trattava di un giocattolo, ma di una neonata. I due pensionati hanno chiamato il numero unico delle emergenze e in pochi minuti le forze dell’ordine si sono recate sul posto constatando quando riferito.

Neonata trovata morta a Milano: al vaglio i video delle telecamere

La piccola indossava una felpa rossa mentre il corpo era avvolto in un asciugamani. Il corpicino era ancora sporco di sangue e placenta, elementi che hanno fatto pensare a un parto recente. A confermare l’ipotesi Il cordone ombelicale tagliato grossolanamente, un particolare che fa ipotizzare un parto avvenuto in casa o per strada. Intanto gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere presenti in zona, comprese quelle dei mezzi pubblici. In base a una prima ricostruzione, chi l’ha lasciata sul pianale esterno del cassonetto voleva che fosse ritrovata.

Avviate le indagini per identificare la madre

Le indagini sono guidate dal dirigente della Squadra mobile Marco Calì e coordinate dal pubblico ministero Paolo Storari. Il primo obiettivo è quello di rintracciare la madre della bambina, così da capire quali fossero le condizioni della bambina nel momento in cui è stata adagiata nel ripiano esterno del cassonetto. Al vaglio anche gli ospedali cittadini, per vedere se in quelle ore in pronto soccorso si sia presentata una donna chiedendo assistenza dopo aver partorito in casa. Dal primo esame del medico legale, non si riscontrano evidenti segni di violenza.