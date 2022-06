Nemico pubblico stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Tony Scott dirige Will Smith e Gene Hackman in Nemico pubblico, film del 1998 in onda stasera 5 giugno alle 21,20 su Nove. La trama vede un procuratore legale divenire oggetto di sorveglianza speciale dopo che un suo vecchio amico, prima di morire, gli ha lasciato un registratore spia a sua insaputa. Nel cast Jason Lee, Jon Voight, Jack Black e Lisa Bonet. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito di Nove o sull’app Discovery+.

Nemico pubblico, trama e cast del film stasera 5 giugno 2022 su Nove

Sul finire degli Anni 90, il Congresso americano è al lavoro su una legge che espanda i poteri delle agenzie di intelligence. Molti politici sono contrari in quanto convinti che possa distruggere la privacy dei cittadini. Tra questi anche Phil Hammersey (Jason Robarts), che un giorno viene avvicinato dall’ufficiale NSA Thomas Reynolds (Jon Voight) a Baltimora, nel Maryland. Di fronte al suo rifiuto, Reynolds non si fa problemi nel farlo drogare e poi uccidere da alcuni suoi scagnozzi facendolo sembrare un incidente dovuto agli stupefacenti. Non sa però che Daniel Zavitz (Jason Lee) ha ripreso l’accaduto con l’obiettivo di portare la notizia alle orecchie della stampa.

Nel frattempo, il procuratore legale Robert Clayton Dean (Will Smith) si reca in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, entra precipitosamente proprio Daniel Zavitz, vecchio amico di Dean, che però dopo un breve colloquio fugge per strada. Robert lo insegue ma non può fare altro che vederlo morire investito da un tir. Tornato a casa, spera di poter dimenticare presto quanto visto, ma la sua vita è ormai cambiata per sempre. È infatti oggetto di sorveglianza speciale, perché l’amico prima di scappare gli ha infilato nella busta dei regali un registratore spia. Troverà aiuto in Edward Lyle (Gene Hackman), un contatto segreto dell’ex fidanzata Rachel Banks (Lisa Bonet).

Nemico pubblico, qualche curiosità sul film stasera 5 giugno 2022 su Nove

Fra i protagonisti di Nemico pubblico c’è Gene Hackman, volto dell’agente Lyle. Eppure l’attore ha rifiutato più volte una parte nel film, prima di essere convinto dallo stesso regista in una lunga telefonata. Will Smith invece non avrebbe dovuto recitare nella pellicola, in quanto il suo ruolo era stato proposto prima a Mel Gibson e Tom Cruise. Quest’ultimo, nonostante il suo iniziale interesse, dovette rifiutare per partecipare alle riprese di Eyes Wide Shut di Kubrik. Una volta contattato, Smith ha accettato subito in quanto sperava di lavorare proprio con Hackman. Durante le riprese del film, sul set la troupe ha consultato di continuo un consulente tecnico di sorveglianza per rendere verosimile la trama.