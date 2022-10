Nello Musumeci, chi è il nuovo ministro per il Mare e il Sud

Sebastiano Musumeci, conosciuto da tutti con il nome di Nello, è il nuovo ministro del Mezzogiorno. Succede a Mara Carfagna ed è uno dei nuovi ministri che formeranno un governo di centrodestra. Musumeci ha già apportato una prima modifica e il suo ministero ha cambiato denominazione passando da «Sud e Coesione del territorio» a «Sud e Politiche del mare».

Chi è Nello Musumeci

Nello Musumeci è uno dei volti storici della destra italiana in Sicilia e non solo. L’uomo che ormai ha raggiunto l’età di 67 anni, è attivo nel ramo politico da ben 30 anni. Bancario e giornalista pubblicista, Musumeci ha iniziato la sua carriera politica nel 1994, quando è stato eletto Giovane Presidente della provincia di Catania con il Msi. Dopo pochi mesi da questa sua vittoria, Musumeci è diventato europarlamentare ed è stato eletto per questa carica anche nel 1999 e nel 2004.

Nello Musumeci è stato anche coordinatore di Alleanza Nazionale ma ha lasciato il partito nel 2005 dopo alcune polemiche con Gianfranco Fini. In seguito ha fondato il movimento regionale chiamato Alleanza Siciliana. Durante il quarto Governo Berlusconi, nel 2011 è stato sottosegretario di Stato alle Politiche del Lavoro e nel 2012 viene eletto presidente della commissione regionale Antimafia, dopo aver perso nello stesso anno come presidente della Regione Sicilia, battuto da Rosario Crocetta. Inoltre, in questi anni Nello Musumeci ha lanciato il movimento chiamato #Diventerabellissima, nome derivante da una citazione di Paolo Borsellino.

L’incarico come governatore della Sicilia

Nel 2017 Nello Musumeci ha vinto alle elezioni regionali diventando governatore della Sicilia. È rimasto in carica per 5 anni, poi a settembre scorso ha deciso di non ricandidarsi per favorire l’unità e la coesione della sua coalizione, il Centrodestra.

Alle elezioni del 2022 comunque, è stato eletto senatore della Repubblica. Ora è stato scelto come ministro per il Mare e per il Sud e dovrà occuparsi del Mezzogiorno italiano.