Nek Chi è: stasera in duetto con Massimo Ranieri canta Anna Verrà a Sanremo, la vita privata, le canzoni

Nek è un noto cantante emiliano di 49 anni. I suoi brani sono conosciuti e apprezzati non solo dal pubblico italiano, ma anche a livello internazionale. Nel corso della sua carriera, infatti, Nek ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2022 il cantautore duetta con Massimo Ranieri al Festival di Sanremo la canzone Anna Verrà di Pino Daniele. Ecco chi è Nek e cosa sappiamo della sua vita privata.

Chi è Nek: biografia e canzoni più famose

Filippo Neviani, in arte Nek, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Ha iniziato a suonare da giovanissimo e oggi è un polistrumentista. Padroneggia infatti la chitarra, la batteria, la tastiera e il basso elettrico. Scrive inoltre autonomamente i testi delle sue canzoni, che spesso divengono dei veri e propri tormentoni. Non a caso l’autore ha venduto ben 10 milioni di dischi in tutto il mondo, dopo l’esordio e il decollo della sua carriera, avvenuto nel 1986. Sul palco dell’Ariston è già salito, ma vi fa ritorno nel 2022 insieme a Massimo Ranieri, con il quale duetta il pezzo di Pino Daniele “Anna Verrà” nella serata dedicata alle cover.

Tra i suoi brani più conosciuti si ricordano:

Fatti avanti amore Se io non avessi te Lascia che io sia Laura non c’è Se una regola c’è Almeno stavolta Unici Se telefonando Differente Uno di questi giorni La voglia che non vorrei Contromano Congiunzione astrale Sei grandeLa metà di niente Io ricomincerei L’inquietudine E da qui Dimmi cos’è Se non ami La vita è Sto con te Vulnerabile Sei solo tu (feat. Laura Pausini) Cuori in tempesta Angeli nel ghetto L’anno zero Sul treno È con te Freud (feat. J-Ax)

La vita privata del cantante

Nek è sposato. È convolato a nozze con Patrizia Vacondio nel 2006, dopo ben 11 anni di fidanzamento. Con la donna il cantante ha deciso di costruire una famiglia. Nel 2011 infatti è nata Beatrice, la figlia alla quale Nek ha dedicato tantissime canzoni. Con lei il cantante è diventato genitore di Beatrice, nata nel 2011, alla quale Nek ha dedicato tantissime canzoni. Patrizia è inoltre madre di Martina, avuta dall’unione con un altro uomo.

“Martina, sin da giovane è stata una persona che si adattava alle situazioni. Abbiamo cercato di proteggerla, io ho cercato di esser presente ma solo fino a un certo punto, per rispettare il padre. Per fortuna anche con il padre ci stimiamo e ci rispettiamo”. Queste le parole dichiarate da Nek, sempre nel corso della puntata di Maurizio Costanzo Show.