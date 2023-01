Negramaro in tour nel 2023: nove date tra Roma, Verona e Siracusa

I Negramaro tornano ad esibirsi in Italia. Per il 2023 la band di Giuliano Sangiorgi ha pensato di festeggiare i 20 anni andando in giro per l’Italia e portando nuovi concerti.

Le nuove date del tour dei Negramaro

Sono ben nove le date per il tour dei Negramaro in Italia, lanciato per festeggiare il viaggio dei componenti della band, giunto ormai al ventesimo anniversario. Giuliano, Andro, Lele, Danilo e Pupillo torneranno ad esibirsi in alcune città italiane. I Negramaro festeggiano un sogno, visto che sono partiti da una sala prove salentini e nel corso della loro carriera sono arrivati a calcare grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Centinaia di fan in tutt’Italia attendevano il loro ritorno e ora sembra che sia giunto il momento di rivedere il gruppo sul palco.

La partenza del tour è prevista da Roma, le date da segnare sul calendario sono 13, 14 e 16 giugno 2023, il concerto si terrà alle Terme di Caracalla. La band si sposterà poi il 19, il 21 e il 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa, prima di raggiungere il nord. Infatti, le ultime tre date del tour dei Negramaro saranno 22, 23 e 24 settembre a Verona, il gruppo si esibirà nella prestigiosa Arena della città.

Come comprare i biglietti per i concerti

Ovviamente, i biglietti per i concerti dei Negramaro sono molto ricercati, visto che la fan base di questo gruppo è davvero molto ampia. Inoltre, si tratterà di un’occasione speciale, durante la quale molto probabilmente la band canterà i suoi successi più amati dal pubblico.

I biglietti saranno disponibili per la prevendita a partire da mercoledì 1 febbraio dalle ore 11. Per acquistare i biglietti è necessario visitare i siti Ticketmaster oppure Ticketone. Sono disponibili i biglietti anche attraverso i soliti canali di prevendite. Per gli iscritti al Fan Club dei Negramaro, i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 31 gennaio.