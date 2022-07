Il negoziatore stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 30 luglio, alle 21,20 su Rai4, andrà in onda Il negoziatore, film del 1998 con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey. Per la regia di Gary Gray (Fast & Furious 8), la trama vede un agente di polizia al centro di un caso di omicidio. A seguito di un complotto, le prove sembrano indicare in lui la figura dell’assassino. Per riscattarsi, decide di prendere in ostaggio alcuni colleghi e smascherare così il vero colpevole. Nel cast anche J.T. Walsh, Vanessa Zima, David Morse e Paul Giamatti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Protagonista del film è Danny Roman (Samuel L. Jackson), tenente di polizia di Chicago e, in caso di sequestri di persone, miglior negoziatore della città. Un giorno, il suo partner gli rivela un grosso caso di corruzione fra gli stessi agenti ma viene ucciso prima che riesca a fornirgli ulteriori dettagli. Quando la polizia giunge sul luogo del delitto, arresta immediatamente Roman come principale sospettato. Il fascicolo finisce fra le mani di Terence Niebaum (J.T. Walsh), che l’amico del protagonista aveva inserito fra i principali corrotti del dipartimento.

Sperando di dimostrare la propria innocenza, Roman decide di attuare un piano estremamente rischioso. Dopo essere entrato nel quartier generale del Dipartimento degli Affari Interni, prende in ostaggio gran parte del personale di servizio. Da negoziatore professionista diventa dunque rapitore, convinto che le sue abilità lo possano aiutare a capire chi ha voluto incastralo. Si trova così faccia a faccia con Chris Stabin (Kevin Spacey), altro esperto del settore con cui aveva lavorato diversi anni addietro. Spetta a lui capire il movente che ha spinto l’amico ad un gesto all’apparenza folle e sconsiderato.

Il negoziatore, il film dedicato alla memoria di J.T. Walsh

Nel cast compare anche J.T. Walsh, volto del poliziotto Terence. Protagonista di molti film, tra cui Good Morning, Vietnam e Codice d’onore, scomparve pochi mesi prima dell’uscita in sala per un infarto. Uscì postumo anche Pleasantville, pellicola di Gary Ross con Tobey Maguire.

Il negoziatore, il rifiuto di Sylvester Stallone e l’arrivo di Samuel L. Jackson

Inizialmente, la sceneggiatura vedeva Kevin Spacey nel ruolo protagonista e Sylvester Stallone in quelli della sua controparte. Tuttavia, il volto di Rocky e Rambo rifiutò la parte, mentre Spacey optò per cambiare ruolo. Ancora di salvataggio della produzione fu Samuel L. Jackson, che accettò di interpretare il personaggio principale a seguito di opportune modifiche.

Il negoziatore, Kevin Spacey ha fatto riscrivere il finale

Il finale del film è del tutto diverso rispetto a quanto stabilito in fase di scrittura dei copioni. In un primo momento si era pensato di dare vita a uno stallo alla messicana con oltre cento poliziotti che puntavano le armi contro i protagonisti. Kevin Spacey tuttavia si oppose in quanto si trattava di una scena ormai troppo gettonata nel cinema d’azione e ottenne una riscrittura.

Il negoziatore, il difficile lavoro delle comparse sotto pioggia e vento

Una scena del film inquadra una folla all’esterno di un grattacielo durante una notte di pioggia e vento. Le difficili e impervie condizioni meteo misero a dura prova le comparse, cui si chiese di recitare dalle 17 alle 7 del mattino, In molti disertarono e rinunciarono al compenso, abbandonarono prima delle riprese.

Il negoziatore, budget e incassi al di sotto delle aspettative

Il film di Gary Gray ha incassato 44,5 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma appena 4,4 nel resto del mondo. Il totale è risultato così inferiore ai 50 milioni di budget, portando la produzione a una forte perdita.