Nega concerto ai russi, ucciso il direttore della Filarmonica di Kherson

Il direttore della filarmonica di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è stato ucciso dall’esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Lo scrive il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese invaso dalla Russia il 24 febbraio: «Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l’esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa».



«Nell’intenzione degli occupanti il concerto aveva lo scopo di dimostrare il cosiddetto “miglioramento della vita pacifica” a Kherson», ha spiegato il ministero di Kyiv. «Tuttavia, il direttore d’orchestra si è categoricamente rifiutato di collaborare».

Kerpatenko, un “no” ai russi pagato con la vita

Yuriy Kerpatenko aveva 46 anni e faceva parte della Filarmonica regionale di Kherson dal 2000. Nel 2004 era diventato il direttore d’orchestra principale del teatro Mykola Kulish della città occupata dai russi. Aveva avuto l’opportunità di fuggire, ma aveva deciso di rimanere e di continuare a dirigere la sua orchestra. Nella Giornata internazionale della musica dell’1 ottobre, ha scritto Kherson.online, gli occupanti avevano programmato un concerto con la partecipazione dell’orchestra da camera Hylaeus. Tuttavia, il direttore dell’orchestra, Kerpatenko, si è rifiutato categoricamente di collaborare con gli occupanti. Ed ha pagato con la vita.

LEGGI ANCHE: Ucraina, la Corea del Nord riconosce i referendum nei territori occupati dalla Russia

Per Mosca la regione di Kherson fa ora parte della Russia

Dopo la Crimea, la Russia ha usato i referendum per dare una parvenza di legittimità all’occupazione dei territori di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e, appunto, Kherson. Il 12 ottobre l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha votato a stragrande maggioranza a favore di una risoluzione che condanna il «tentativo di annessione illegale» di quattro regioni dell’Ucraina alla Federazione russa, chiedendo al Cremlino di ritirare le sue truppe dai territori occupati. Hanno votato a favore 143 Paesi, 35 si sono astenuti e solo quattro, oltre alla Russia, si sono opposti alla risoluzione Onu: Bielorussia, Siria, Corea del Nord e Nicaragua.