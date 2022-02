Se questo è un homo

L’Homo Sapiens e il Neanderthal potrebbero aver convissuto in Europa. È l’ultima grande scoperta nella grotta francese di Mandrin che, se confermata, potrebbe riscrivere la storia. Finora infatti si pensava che il primo avesse innescato l’estinzione del secondo, mentre i nuovi ritrovamenti documentano una coesistenza negli stessi ambienti. I ricercatori dell’Università di Tolosa, guidati da Ludovic Slimak, hanno infatti trovato il dente di un Homo Sapiens, probabilmente un bambino, nello stesso strato dei resti risalenti agli uomini di Neanderthal. Lo studio è disponibile sulla rivista Science Advances.

Utilizzando nuove tecniche di scavo, gli archeologi hanno datato il molare a circa 54 mila anni fa. Ciò anticipa di 10 mila anni i più antichi rinvenimenti di Homo Sapiens finora registrati in Europa, cambiando radicalmente le carte in tavola. Visto che si ritiene che i Neanderthal siano scomparsi circa 40 mila anni fa, «i cugini ominidi potrebbero aver abitato la regione contemporaneamente», ha detto al Guardian Slimak. A conferma dell’ipotesi, il dente del bambino è stato rinvenuto assieme ad altri strumenti comuni fra i Neanderthal. «Abbiamo sempre pensato che l’arrivo di una specie avesse causato l’estinzione dell’altra», ha detto alla Cnn Chris Stringer, professore di evoluzione umana del Natural Museum di Londra. «Queste nuove prove suggeriscono che il processo è molto più complesso».

The discovery of an ancient tooth in France has pushed back the arrival of modern humans in western Europe by 10,000 years.

Watch Museum scientist Prof Chris Stringer (@ChrisStringer65) explain what this means for our understanding of Homo sapiens 👇 pic.twitter.com/b9N7vuZcQa

— Natural History Museum (@NHM_London) February 9, 2022