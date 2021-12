Preistoria da prima pagina

Il 2021 sarà ricordato anche per le importanti scoperte fatte sugli uomini primitivi. Gli ultimi dodici mesi hanno infatti arricchito musei e pagine di manuali, fornendo dettagli capaci di ribaltare conoscenze che si credevano assodate a proposito dei primi esseri umani comparsi sul pianeta. Ritrovamenti fossili, uniti ad accurate analisi del Dna, hanno consentito di far luce su abitudini, caratteristiche e usi di Sapiens e Neanderthal. Ecco le sei notizie principali in materia degli ultimi dodici mesi secondo la Cnn.

Dai Neanderthal alle pitture rupestri, le maggiori 6 scoperte sui primi uomini del 2021

1. Dragon Man, l’antico ominide della Cina orientale

Il più importante ritrovamento fossile umano degli ultimi 50 anni sarebbe giunto dalla Cina orientale. Un pozzo nella città di Harbin ha celato per anni la calotta cranica di un antico ominide, probabilmente vissuto tra i 138 mila e i 309 mila anni fa. Il fossile combina caratteristiche primitive come un naso largo e una fronte bassa con altre peculiarità dell’Homo Sapiens, tra cui gli zigomi piatti e i lineamenti delicati. Gli scienziati hanno ribattezzato l’ominide come Homo Iongi, in relazione allo Heilongjiang o fiume del drago nero, nome con cui è conosciuta la provincia della Cina in cui è stato riportato alla luce. Più colloquialmente però è divenuto noto come Dragon Man e nel 2022 sarà oggetto di nuovi studi che potrebbero rivoluzionare ciò che conosciamo sulle antiche specie umane.

2. Nel New Mexico scoperte le impronte dei primi americani

Lo scorso settembre, un team di ricerca della Bournemouth University, sotto la guida di Matthew Bennett, ha rinvenuto nel bacino di Tularosa, nel Parco nazionale di White Sands, una serie di impronte risalenti a un periodo compreso fra 21 mila e 23 mila anni fa. Si tratta delle più antiche tracce umane rinvenute nel continente americano. Le orme, che gli scienziati ritengono siano attribuibili a bambini fra i 9 e i 14 anni, suggeriscono presenza umana nel New Mexico molto prima di quanto si pensasse (ossia 13-16 mila anni fa). Accanto, gli scienziati hanno rinvenuto tracce di mammut, lupi, uccelli e bradipi giganti.

3. Addio fossili, le nuove informazioni scoperte dalla sporcizia delle caverne

Per secoli, gli archeologi sono andati alla ricerca di ossa, denti o rudimentali strumenti capaci di identificare conformazione fisica e comportamento degli antichi uomini. Ora però le nuove tecniche di analisi del Dna conservato nei sedimenti delle caverne potrebbero rendere obsoleta la ricerca dei fossili. Per la prima volta, infatti, nel 2021 un team di esperti ha prelevato campioni di Dna dalla sporcizia delle caverne. È il caso del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology che lo scorso maggio ha trovato resti di escrementi, cellule morte della pelle e residui di capelli all’interno delle caverne semplicemente analizzando campioni di terra. «Tale screening è un punto di svolta per noi», aveva dichiarato la ricercatrice dell’istituto Katerina Douka. «Così risparmieremo tempo e fondi».

4. In Marocco gli strumenti di fabbricazione dei primi vestiti

Fred Flinstone e compagni si vestono sempre di pellicce, ma nessuna prova tangibile di tali indumenti è giunta fino a noi. Come ricorda la Cnn, l’abbigliamento dei primi uomini, soprattutto per le epoche di oltre 100 mila anni fa, non è in grado di resistere all’incuria del tempo. Lo scorso settembre, un gruppo di esperti del Max Planck Institute for the Science of Human History, però, ha trovato nella grotta di Contrebandiers, in Marocco, 62 strumenti ossei. Usati molto probabilmente per lavorare la pelle animale, risalgono a un’epoca fra 90 e 120 mila anni fa. È probabile dunque che i Neanderthal facessero uso di vestiti per ripararsi dal freddo e dalle intemperie, ben prima dell’avvento dell’Homo Sapiens.

5. Gli uomini di Neanderthal avevano un cervello più grande del nostro

Sebbene siano giunti fino a noi diversi crani, la materia cerebrale non si conserva altrettanto bene, rendendo impossibile conoscere l’evoluzione del cervello umano nel corso della storia. Soprattutto per quanto riguarda specie antecedenti all’Homo Sapiens, tra cui i Neanderthal. Dai loro resti fossili, di dimensioni maggiori rispetto a quello dei loro successori, sappiamo infatti che possedevano più materia grigia rispetto a noi ma non in che modo fossero in grado di sfruttarla. Lo scorso febbraio tuttavia, un gruppo dell’Università di San Diego, in California, ha escogitato un metodo per cercare una risposta al quesito. Sebbene la ricerca sia ancora in uno stadio iniziale, tramite macchie di tessuto cerebrale geneticamente modificato gli scienziati credono di essere sulla strada giusta per future e importanti rivelazioni.

6. L’Indonesia e la più antica arte figurativa del mondo

L’ultima, ma non meno importante, scoperta scientifica in campo preistorico giunge dall’Indonesia. In alcune grotte calcaree di Sulawesi, a est del Borneo, lo scienziato della Griffith University australiana, Maxime Aubert ha riportato alla luce quella che sembrerebbe essere la più antica pittura rupestre del pianeta. Realizzata in color ocra, raffigura un suino stilizzato nel mezzo di quella che sembrerebbe una rissa con altri due simili. Secondo le stime degli esperti, l’opera ha circa 45 mila anni e rappresenterebbe il più antico esempio di arte figurativa della storia, se si esclude l’arte astratta rivenuta in Africa e risalente a 77 mila anni fa.