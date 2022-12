Ndrangheta, sequestrati otto campi di padel a Milano per un valore di 700 mila euro da parte della Dia. L’operazione avviene nell’ambito dell’inchiesta che ha portato – dopo l’ordinanza del gip Anna Calabi – agli arresti domiciliari per un 39enne. Le accuse a cui deve rispondere sono di emissione ed utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio e arrivano dalla pm della Dda Silvia Bonardi.

Ndrangheta, sequestrati otto campi di padel a Milano: un 39enne ai domiciliari

Secondo le indagini, il 39enne – nipote di un noto boss della Ndrangheta calabrese – avrebbe sottoscritto un contratto di prestazione d’opera con due imprenditori che avevano ottenuto la concessione per un campo sintetico da calcio. Il 39enne avrebbe finanziato e costruito otto campi di padel – due scoperti e sei coperti con tensostruttura – con 600 mila euro che, secondo le accuse, sarebbero derivati da profitti illeciti. L’obiettivo sarebbe stato quello di incassare dal noleggio dei campi sportivi, per circa 800 euro al mese più Iva.

Secondo chi indaga, la società del 39enne con sede a Buccinasco sarebbe stata al centro di una frode fiscale da un milione e mezzo di euro. Per raggiungere questo scopo, gli inquirenti ritengono che siano state emesse fatture false con indebita detrazione dell’Iva. La società sarebbe intervenuta nell’affare nell’aprile 2021. Secondo il gip che ha disposto l’ordinanza ai domiciliari, l’imprenditore è «gravemente indiziato dei reati di emissione ed utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed autoriciclaggio».

Il progetto mai decollato

L’uomo sarebbe riuscito anche a gestire un bar all’interno del centro sportivo. I lavori, però, sarebbero stati eseguiti senza le dovute autorizzazioni in attesa di una sanatoria, che, però, non era mai arrivata. I sigilli erano arrivati lo scorso 24 marzo, a seguito di controlli.

«Oh, sono arrivati i vigili ancora vogliono il responsabile, vogliono il capocantiere, abbiamo tagliato le piante» spiegava in un’intercettazione lo zio del 39enne.