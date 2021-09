‘Ndrangheta, 57 arresti per traffico internazionale di cocaina

Nella mattina di martedì 14 settembre è iniziata un’operazione della Guardia di finanza per l’esecuzione, in diverse regioni d’Italia, di 57 misure cautelari nei confronti di esponenti di un’organizzazione criminale dedita all’importazione di cocaina dall’Europa del nord e dalla Spagna. Le Fiamme Gialle hanno già sequestrato beni per oltre 3,7 milioni di euro, e tra gli arrestati ci sono gli esponenti di cosche della ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria.

L’operazione, condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Gdf di Roma, è coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede del Comando provinciale della Guardia di finanza reggina, in cui saranno presenti il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, i procuratori aggiunti Gaetano Paci e Giuseppe Lombardo, e i vertici della Guardia di finanza del comando provinciale di Catanzaro e dello Scico di Roma.