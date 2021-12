NBA: San Antonio con l'immagine di Khaby Lame per festeggiare la vittoria su Golden State.

Khaby Lame sbarca in NBA. Non per le sue qualità da cestista: gli sono bastate quelle da fenomeno social. La franchigia texana dei San Antonio Spurs ha infatti deciso di celebrare la vittoria contro Golden State Warriors utilizzando un’immagine del personaggio italiano più seguito su TikTok (100 milioni di follower) e Instagram (60 milioni), ormai famosissimo anche all’estero.

Khaby Lame, la spiegazione del post

Khaby Lame nella sua tipica gestualità, per la serie: “Ci voleva tanto?”, le sue celeberrime mani verso la “W” di win, vittoria in inglese. Sopra, il risultato della partita tra San Antonio Spurs e Golden State Warriors: 112 a 117 per i texani. E poi la data, sabato 4 dicembre. Ma perché proprio Khaby Lame? In fondo, si è trattata di una vittoria stretta, non di una passeggiata per gli Spurs. Ebbene, come è la stessa franchigia texana a spiegare nel post, San Antonio è riuscita a piegare Golden State in trasferta, mettendo fine a una striscia positiva tra le mura amiche del Chase Center di San Francisco che, per i californiani durava da 11 gare. «Bring on Phoenix!», “fatti avanti Phoenix!”, scrivono poi gli Spurs (quarta vittoria di fila per loro), lanciando il guanto di sfida a una delle squadre più forti della lega, che affronterà in Texas martedì 7 dicembre.

Khaby Lame, fenomeno mondiale

Nei suoi video, Khaby Lame smonta gesti della vita quotidiana che i personaggi del web molto spesso vogliono mostrare alla gente come molto più difficili e complicati di quello che sono. E con questo post, i San Antonio Spurs hanno voluto mostrare alle altre squadre dell’NBA quanto sia stato “semplice” vincere contro i Golden State Warriors. 21 anni, nato in Senegal ma arrivato in Italia da piccolissimo, Khaby Lame è ormai un fenomeno planetario, con le star sembrano fare a gare per girare video divertenti. È di pochi giorni fa il filmato in cui, sempre impegnato nella sua classica “gag”, è apparso a fianco di Ed Sheeran.