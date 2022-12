NBA, LeBron James festeggia il compleanno: 47 punti e vittoria

LeBron James festeggia il suo 38esimo con una prestazione da vero «King» trascinando i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria contro gli Atlanta Hawks. King James si regala una prestazione con 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist vicinissimo a una tripla doppia storica, superando stelle come Michael Jordan e Kareem Abdul-Jabbar che non erano mai riuscite a sfoderare una prestazione simile il giorno del loro compleanno.

La partita da 47 punti di LeBron James contro gli Atlanta Hawks

Prestazione da “King” da parte della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James, che festeggia il giorno del suo 38esimo compleanno trascinando i gialloviola alla vittoria contro gli Atlanta Hawks. Gli Hawks sono stati in vantaggio tutto il primo tempo, ma non hanno retto la furia di James che ha fatto una partita maestosa da 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sfiorando una tripla doppia leggendaria.

Prima della gara di Atlanta LeBron aveva una statistica di 27.8 punti di media, nono nella classifica Nba dei punti. Contro gli Hawks è esploso in un giorno speciale per lui raggiungendo un altro record diventando solo il 4° giocatore di quell’età a segnare almeno 45 punti. Prima di lui c’erano riusciti icone della pallacanestro come Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Jamal Crawford.

Le parole del campione e il record da raggiungere di Karim Abdul-Jabbar

Durante il post-partita il numero 6 dei Los Angeles Lakers ha rilasciato un’intervista commentando la sua super prestazione: «Mi assicuro che la mia mente e il mio corpo siano in forma. Fino a quando mi tengo mentalmente, il mio corpo andrà. Sapevo che avrei dovuto prendermi cura di entrambi per questa partita, per vincere ad Atlanta. È sempre stato bello giocare qui. Volevamo finire il viaggio in trasferta con una buona partita, era fondamentale».

Ora LeBron James ha solo un obiettivo, vale a dire quello di superare Kareem Abdul-Jabbar come miglior scorer nella storia dell’NBA e infrangere un ulteriore record nella sua lunga carriera.