Nba, si finge Klay Thompson ed elude la sicurezza: bandito a vita dal Chase Center

Si è spacciato per Klay Thompson, stella dei Golden State Warriors, ed è riuscita a superare la sicurezza e a riscaldarsi per 10 minuti in campo, prima del match che ha visto impegnata la squadra Nba contro Boston in gara-5. La storia di Dawson Gurley sta facendo il giro del mondo, sebbene l’uomo sia già famoso proprio per la somiglianza con il cestista, messa a frutto con un canale Youtube da 8 milioni di iscritti. Stavolta, però, Dawson si è superato, ma la sua bravata gli è costata molto. I tiri a canestro e i passi sul parquet della scorsa notte saranno gli ultimi della sua vita al Chase Center, l’arena che ospita i Warriors a San Francisco e da cui è stato ufficialmente bandito per sempre.

Dawson Gurley, in arte Fake Klay

Lo youtuber Dawson Gurley è conosciuto come Fake Klay ed è considerato il sosia di Klay Thompson. In realtà la somiglianza non è così netta, soprattutto se si guarda all’intera figura dei due. Ciò nonostante lo ricorda talmente tanto da averci creato intorno la propria fama e, soprattutto, da aver ingannato la sicurezza. Al Chase Center, Fake Klay ha superato i controlli, si è presentato sul parquet e per dieci minuti ha corso e tirato a canestro, come fosse in pieno riscaldamento. Poi, però, ha tentato l’ingresso negli spogliatoi ed è lì che è stato beccato. L’uomo è poi stato fatto uscire e, come spesso accade, si è dedicato ai selfie con i fan prima di poter rientrare, stavolta con un regolare biglietto. Ma intanto gli è stata comunicata la notizia: bandito a vita dall’arena.

La promessa di Fake Klay: a Boston per gara-6

Dopo un primo momento di sconforto e proteste, Dawson Gurley non si è perso d’animo. Lui stesso ha mostrato su Twitter la lettera con cui gli è stato comunicato di essere stato bandito a vito. Si è diretto in un bar e lì ha visto il match, con i tifosi dei Celtics, gli avversari dei Warriors. E proprio lì è scattata la promessa: andrà a Boston per seguire le squadre nella sesta gara playoff. In molti scommettono che tenterà nuovamente il colpaccio e sarà bandito anche dal TD Garden, il palazzetto dei Celtics. Intanto il suo video e i suoi canali social continua a crescere in maniera vertiginosa, soprattutto dopo la bravata.