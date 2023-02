NBA: chi è Mac McClung, vincitore della gara delle schiacciate

Due partite disputate finora in NBA, ma una figura di culto su YouTube, dove i video delle sue giocate hanno collezionato milioni di visualizzazioni. Il 24enne Mac McClung, fresco di contratto con Philadelphia, ha vinto lo Slam Dunk Contest – gara più attesa del sabato dell’All-Star Weekend 2023 – non da perfetto sconosciuto, ma quasi. Ecco chi è.

McClung, star del basket liceale

Matthew “Mac” McClung è nato in Tennessee il 6 gennaio 1999, ma è cresciuto in Virginia. Per la precisione nella cittadina di confine di Gate City: alla high school, nell’annata da senior ha segnato 1.153 punti, superando il record statale su singola stagione fino a quel momento detenuto da Allen Iverson, che aveva giocato per la Bethel High School.

La carriera in NCAA

Una volta terminato il liceo e dopo aver attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, McClung ha scelto Georgetown. Con gli Hoyas ha disputato due stagioni in NCAA, chiudendo la seconda vicino ai 16 punti di media. Dopo essersi dichiarato eleggibile al Draft NBA è tornato suoi passi, scegliendo però di cambiare college. La sua carriera universitaria è ripresa con la canotta di Texas Tech: dopo un altro anno, la scelta (irrevocabile, per regolamento) di dichiararsi per il Draft NBA 2021.

Nell’NBA con Bulls e Lakers

Il suo nome però non è stato chiamato e così Mac McClung, guardia di 1,88 m, si è dovuto accontentare di training camp e preseason con i Lakers, che poi lo hanno tagliato. Ha iniziato così la carriera in G League con i South Bay, squadra affiliata dei gialloviola losangelini. Poco dopo ecco l’esordio in NBA con i Chicago Bulls, con cui è sceso in campo solo una volta: il 29 dicembre 2021, mettendo a segno due punti contro Atlanta. Nuovo giro in G League, con i Windy City Bulls e poi di nuovo con i South Bay Lakers. Dopo una prima annata da professionista coronata dal premio di Rookie of the Year, è stato chiamato dai Los Angeles Lakers in NBA: nell’unica patita disputata in gialloviola ha messo a segno 6 punti, di cui 2 con una schiacciata.

McClung ha iniziato il 2022/23 con i Golden State Warriors, che lo hanno tagliato dopo la preseason. Si è così unito ai Delaware Blue Coats, squadra della G League affiliata ai Philadelphia 76ers. Che, colpiti dalle sue prestazioni, lo hanno messo sotto contratto il 14 febbraio. In attesa dell’esordio con i Sixers, la vittoria nella gara delle schiacciate contro Jericho Sims, Trey Murphy III e KJ Martin. Solo una volta nella storia della NBA lo Slam Dunk Contest non era andata a un giocatore di colore: nel 1996, con l’affermazione di Brent Barry, all’epoca ai Clippers.