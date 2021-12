Nba, il no vax Kyrie Irving torna a giocare con i Brooklyn Nets

Falcidiati dall’ingresso nel protocollo anti-Covid di oltre metà del roster, i Brooklyn Nets hanno deciso di reintegrare la stella Kyrie Irving, dopo tante settimane di assenza dovuta alla mancata vaccinazione anti-Covid. Il numero 11 della franchigia newyorchese potrà allenarsi e giocare le partite in trasferta (esclusa Toronto), dopo aver effettuato cinque giorni consecutivi di tamponi. Pochi giorni fa il cestista aveva diffuso sui social un video in cui lo si vedeva indossare le sue scarpe da basket.

Kyrie Irving, la marcia indietro dei Nets

Il Covid incombe sulla lega sportiva più seguita al mondo. Tra le squadre più colpite dalla recrudescenza del virus (e da tutti i divieti relativi imposti) i Brooklyn Nets, che al momento “vantano” sette giocatori impossibiliti a giocare in quanto inseriti nel protocollo anti-Covid. A questi se ne aggiungono altri due, out per infortunio. A inizio stagione i Nets avevano deciso di escludere il no vax Irving dagli allenamenti e dalle partite in trasferta, a cui in teoria avrebbe potuto prendere parte: lo Stato di New York proibiva e proibisce tuttora a chi non è vaccinato di scendere in campo, mentre in altri è possibile. Adesso il passo indietro, «date le circostanze eccezionali», come ha reso noto la squadra in un comunicato: «Siamo convinti che l’aggiunta di Kyrie ci possa rendere una squadra migliore e non vediamo l’ora di poter rivedere in campo tanto lui quanto il resto della squadra al momento assente dai parquet».

Kyrie Irving, off limits solo Toronto e… New York

Kyrie Irving potrà dunque allenarsi con i compagni nella practice facility dei Brooklyn Nets, che è considerato luogo privato e dunque non soggetto alla legislazione statale, che impone l’obbligo di vaccinazione per accedere a determinati luoghi pubblici. Dopo un adeguato periodo di preparazione fisica, potrà prendere parte ai match in trasferta, dopo aver effettuato cinque giorni consecutivi di tamponi. Alcune partite rimarranno per lui off limits, ovvero quelle previste a Toronto, in Canada (che non ammette non vaccinati) e quelle in casa dei Knicks, che giocano sempre a New York. La prima gara esterna dei Brooklyn Nets in calendario è prevista per il 23 dicembre contro Portland Trail Blazers, seguita dallo scontro natalizio contro i Los Angeles Lakers di LeBron James.