«Non merito di essere cinese solo perché ho gli occhi a mandorla?». Questa la domanda che la modella Cai Niangniang ha fatto ai suoi follower in un post pubblicato sui social, dopo essere finita al centro delle polemiche per una vecchia campagna fotografica del brand di snack Three Squirrels. Ripostando gli scatti alcuni utenti si sono sentiti offesi e discriminati dalla forma dei suoi occhi, accusandola di essere stata «irrispettosa e poco patriottica» e costringendo la compagnia a rimuovere le pubblicità online e a fare pubblica ammenda. «Non ho ancora capito quale sia la mia colpa, stavo soltanto facendo il mio lavoro», ha spiegato la 28enne su Weibo, «Il mio aspetto non è altro che il risultato dei tratti genetici che ho ereditato dai miei genitori. Ognuno di noi ha il proprio fascino e siamo tenuti a rispettarlo». Lo stereotipo degli occhi a mandorla è emerso in Occidente nel XIX secolo ed è considerato offensivo e dispregiativo per gli asiatici.

Tutti i brand accusati di razzismo: da Mercedes a Gucci e Dior

Il servizio fotografico in questione, realizzato nel 2019, è stato diffuso sul web da un gruppo di nazionalisti, che hanno approfittato del riaccendersi del dibattito sulla rappresentazione dei cinesi negli spot e nelle pubblicità. Già a novembre, infatti, la nota fotografa di moda Chen Man aveva chiesto scusa al Paese per aver firmato una serie di ritratti per Dior. Tra questi, quello di un’indossatrice con gli occhi a mandorla. Lo stesso è accaduto a Mercedes-Benz e Gucci, finite nel mirino per aver proposto un modello di bellezza che al Dragone sembra proprio non andare giù. In mezzo a un crescente nazionalismo online e sentimenti anti-occidentali, alcuni critici hanno infatti additato queste pubblicità come esempi di razzismo nei confronti dei cinesi.

Many Chinese netizens on Weibo accused Chinese photographer Chen Man’s latest Dior Shanghai Exhibit photo of Orientalism to pander to Westerners’ stereotype of Chinese women pic.twitter.com/ml09WVy8nI — Carl Zha (@CarlZha) November 19, 2021

Lo stereotipo del ‘pericolo giallo’

Non va dimenticato che lo stereotipo dell’asiatico con gli occhi a mandorla affonda le sue radici nell’industria cinematografica made in Usa. A Hollywood, infatti, il cattivo asiatico per eccellenza e incarnazione del cosiddetto pericolo giallo, con occhi allungati e sottili, era incarnato dal personaggio di Fu Manchu. «Quest’accostamento, negli anni, è stato utilizzato più di quanto si possa immaginare», ha sottolineato Liu Wen, professore alla Academia Sinica di Taiwan, in un’intervista alla Bbc. «E gli asiatici ne hanno sofferto molto».

Il rifiuto del pluralismo estetico

«Rifiutare gli occhi a mandorla è un atteggiamento dannoso perché non è altro che il preludio al rifiuto del pluralismo estetico», ha spiegato la professoressa Luwei Rose Luqiu dell’Hong Kong Baptist University. Non solo. Gli esperti hanno messo in evidenza come, soprattutto nei dipinti realizzati nel periodo della dinastia Tang, l’età dell’oro dell’arte e della musica tra il 618 e il 907 dC, buona parte dei soggetti femminili sfoggiassero proprio gli occhi a mandorla. Questo ideale estetico venne messo in discussione solo a partire dagli Anni 70 quando la Cina si aprì al mondo e alla pubblicità e all’intrattenimento stranieri. Non a caso oggi sempre più donne cinesi si sottopongono a interventi di chirurgia estetica per correggere la forma degli occhi.