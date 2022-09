Malta sospende il ct Devis Mangia: «Presunte accuse di molestie sessuali»

Devis Mangia non sarà sulla panchina della nazionale di Malta. Il tecnico italiano, che allena i maltesi dal 2019, sarà sostituito dal vice Davide Mazzotta già da oggi, quando avrebbe dovuto fronteggiare in amichevole Israele. E il motivo sarebbe l’accusa di «molestie sessuali nei confronti di un calciatore della nazionale», come rivelato dal Times of Malta. Il 48enne tecnico lombardo, che vanta una lunga carriera alla guida di squadre come Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, ha allenato anche la nazionale italiana U21.

La nota della Federazione: «Sollevato temporaneamente dall’incarico»

A comunicare la decisione è stata la Federazione di Malta. In una nota, infatti, si legge che Devis Mangia «è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche. Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. La Federazione non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all’interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente». Ufficialmente, quindi, Malta non specifica il motivo, che è poi stato rivelato dal Times of Malta.

L’accusa di molestie sessuali

A Malta si susseguono le indiscrezioni sui motivi che hanno spinto la Federazione ad allontanare Mangia dalla panchina. Times of Malta rivela che il ct sarebbe chiamato a rispondere di «molestie sessuali nei confronti di un calciatore della nazionale». La notizia è stata poi ripresa da vari portali e uno di questi, Net News, parla di un calciatore attualmente in gruppo, che non sarebbe però sceso in campo venerdì scorso contro l’Estonia. I media hanno poi citato fonti federali, che parlano di voler esaminare «precedenti accuse rivolte a Mangia», con riferimento a quando lavorava in Romania come tecnico dell’Universitatea Craiova. Altre presunte accuse all’ex allenatore dell’Under 21 italiana risalirebbero al periodo in cui è stato seduto sulla panchina dell’Ascoli.