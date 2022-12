Nazionale, come sarà la nuova maglia Adidas che esordirà a marzo

C’è grande attesa da parte degli appassionati di calcio per la nuova maglia della Nazionale italiana che, come ampiamente annunciato, da marzo 2023 vedrà un cambio nello sponsor tecnico. Dopo diversi anni, infatti, gli azzurri lasceranno la Puma e vestiranno Adidas. Per la presentazione ufficiale c’è ancora da attendere, ma online cominciano già a circolare delle indiscrezione sulla maglia azzurra.

La nuova maglia Adidas della Nazionale di calcio italiana

Il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato in anteprima la nuova maglia dell’Italia. Non ci sono grandi stravolgimenti, almeno sulla prima maglia che rimarrà azzurra. Restano ancora incertezze invece sulla seconda tenuta da gioco e sulla divisa dei portieri. L’intero kit della Nazionale italiana, secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, potrebbe essere messo in vendita già a gennaio 2023, con la squadra di Roberto Mancini che esordirà con la nuova maglia a marzo 2023 nelle partite di qualificazione agli Europei 2024.

I dettagli

Stando a quanto anticipato da footyheadlines.com, la nuova maglia azzurra della Nazionale dovrebbe avere ai lati delle strisce tricolori, con delle stampe ben visibili sia nella parte anteriore che sulle maniche. Ci saranno, naturalmente, le note tre strisce di Adidas che riportano la Nazionale italiana a circa 40 anni fa, ovvero a quando lo sponsor tecnico degli azzurri era sempre l’azienda tedesca di materiale sportivo. Sulle maglie verrà apposto il nuovo logo dell’Italia che, dallo scorso giugno, è stato oggetto di un re-branding.

Si diceva che, al momento, i dubbi sulle nuove divise degli azzurri sembrano riguardare soprattutto il completino che verrà indossato dai portieri. Secondo molti l’indumento dei numeri 1 potrebbe tornare al suo classico grigio, in un vero e proprio omaggio alla maglia che fu di Dino Zoff e con la quale si consacrò campione del mondo nel 1982. Quanto alla seconda maglia, invece, dovrebbe avere un look ispirato al marmo e, secondo gli esperti del settore, potrebbe richiamare molto una delle maglie di riserva dell’Arsenal di questa stagione. Quanto al colore, sembra che sarà bianca come da tradizione.