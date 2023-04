Nave giapponese silurata nel 1942 ritrovata al largo delle Filippine

Il relitto di una nave giapponese, silurata durante la Seconda guerra mondiale mentre aveva a bordo circa mille persone, perlopiù prigionieri australiani, è stato individuato al largo delle coste delle Filippine: lo ha annunciato Silentworld Foundation, una società di archeologia subacquea.

The sinking of the Montevideo Maru was Australia’s largest maritime loss in World War II, with 979 Australian lives, and 1,080 total lives lost from 14 nations.



Il relitto del mercantile Montevideo Maru è stato ritrovato il 18 aprile a una profondità di oltre 4 mila metri nel Mar Cinese Meridionale, a 110 chilometri al largo dell’isola filippina di Luzon, dopo giorni di ricerche in cui è stato utilizzato anche un drone sottomarino dotato di sonar.

Ci sono voluti più di cinque anni per pianificare la missione per trovare la nave, la cui ubicazione era rimasta un mistero per quasi 81 anni. Il mercantile Montevideo Maru era stato affondato il primo luglio 1942 dal sottomarino americano USS Sturgeon, il cui equipaggio ignorava che stesse trasportando prigionieri di guerra alleati verso l’isola cinese di Hainan, occupata dall’esercito giapponese. Secondo la Silentworld Foundation, nell’affondamento persero la vita 1.060 persone di 14 nazionalità, inclusi 979 australiani catturati durante la battaglia di Rabaul, in Nuova Guinea, tra cui almeno 850 soldati.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.

Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.

We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023