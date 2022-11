Giallo sulla nave Genova-Palermo, scomparsa una ragazza di vent’anni

Sulla nave Genova Palermo una ragazza è scomparsa. La giovane ha 20 anni e ha preso il traghetto da Genova dopo le 23, in direzione Palermo. Il traghetto non ha fatto tappe intermedie, quindi non si sa che fine abbia fatto la giovane. Il fratello, che viaggiava con lei, a un certo punto non l’ha trovata più in cabina.

Giallo sulla nave Genova-Palermo, scomparsa una ragazza: l’allarme

L’ha cercata in giro e, non trovandola, ha lanciato l’allarme. Il comandante ha lanciato subito le ricerche a bordo e la polizia è stata contattata. Accanto ai vigili del fuoco, alle unità cinofile di Enna e Trapani e al personale della Protezione Civile, gli agenti hanno setacciato la nave. Sono state controllate anche le auto e i furgoni presenti nel traghetto, che aveva nel frattempo raggiunto la terraferma. La nave era partita da Genova alle 23 di ieri, 10 novembre, ed è arrivata oggi alle 19.

Il fratello ha atteso un’ora prima di lanciare l’allarme al comandante. Ora è stato interrogato dalla Polmare, che non esclude alcuna pista e ha bisogno di indicazioni per capirne di più sulla dinamica dei fatti su cui sta indagando. La ragazza proviene da di Codogno (Lodi). Le forze dell’ordine hanno usato anche i cani specializzati e stanno tentando di ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza.

Cosa è successo

Il mistero si infittisce per gli inquirenti perché la ragazza è scomparsa su una nave che non ha mai fatto delle soste tra Genova e Palermo. Quindi, si esclude che la ragazza possa essere scesa o sia caduta in mare senza che nessuno si sia accorta di nulla. Per questo, diventa importante capire come ha fatto a sparire in un luogo comunque circoscritto.

Infatti, si tratta di un traghetto. Oltre a questo, la polizia si è fatta accompagnare anche dal comandante, proprio per non lasciare senza controllo alcun locale della nave.